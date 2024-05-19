姜濤終解除不瘦降　Ian連搞兩日慶生會

男圑MIRROR 12子將於6月7至10日假九展舉行一連4日共 12場《HI MIRO !見面祭》歌迷聚會，日前網上流傳12子各自Fans Club（FC）的銷程，「四大上弦」成員姜濤、Anson Lo、Edan及lan一如所料，最早售罄每場2788張門票；Jer、Anson Kong及Jeremy是第二批「賣爆」的成員，而最後一批「下弦」成員Stanley、Alton、Frankie、Lokman及Tiger。不過網友發現部分成員的見面祭入場人數跟姜濤、Anson Lo、Edan、lan不同，如Jer及Anson Kong等，只開4分3場，賣出1952張門票，即少了836個位，有網民指門票數量及銷情完全可反映各成員的人氣。

有網民又指見面祭的開賣日如鏡粉的「受難日」，皆因MakerVille在網上一日內推出12子的門票，一度令網絡大塞車，加上每位MIRO（官方鏡粉暱稱）只限賣一張門票，令黃牛黨有機圖利，據鏡粉稱：「喺網上『撳』飛，一定唔夠黃牛黨啲超級電腦快，如果想同朋友一齊去，但又『撳』唔到飛，就要幫襯黃牛，網上都好多人掟啲飛出嚟賣，每張另外要加多1000蚊。」

鏡粉為撲MIRROR見面祭可謂苦不堪言，然而Ian亦捲入Fan Club（FC）強行收續會費的風波中，之前有讀者報料指取消會籍後仍被自動過數，再遭「踢」出群組，FC的回覆是「兩份會籍只取消了一份，所以還有一份會籍被過數。」經進一步了解，據悉問題疑發生在兩位Hellosss用同一張信用卡自動過數，當其中一位退會，自然在退出群組，但另一位未有申請退會的Hellosss繼續原用同一張信用卡續會，才發生強行收續會費的疑雲，有Hellosss在網上為FC委員出頭：「其實唔係FC啲委員做錯嘢。」

另外，Ian為慶祝6月9日31日生日，特別預留一連兩日和Hellosss共聚，除於6月7日舉行《HI MIRO !見面祭》Ian專場外，翌日6月8日再有FC聚會，實行跟Hellosss於生日前夕再玩多一日，至於Hellosss的生日應援活動已推出，在銅鑼灣設置Ian個人展覽，有「lan Room」、「Sport Room」及「Living Room」3大主題房間外，另設生日限定巨型扭蛋機及有Ian肖像的主題即影即有相機，Hellosss除可跟Ian「共處一室」外，仲可以和「Ian」影親密合照。

至於Ian的隊友姜濤亦有「驚人大發現」，原來姜濤都識瘦！曾被指高峰期目測體重達200磅的他，在澳門演唱會上雖明顯瘦了一個碼，惟穿上牛仔褸在台上表演時，其身材跟其他成員身形相比下，仍嫌有「肥嘟嘟」的感覺。但原來他已成功解除「不瘦降」，當他除了牛仔褸後，在後台激罕露出合乎比例的手臂，而且更洩露了他不是油浸，而是用水造，在他上載的一條睇手機片中，儘管全程坐定定，但仍然熱到汗如雨下，見一滴一滴汗水沿其「V煞面」流落地下，而搞笑是他竟然換了「肥姜」做社交網的「頭像」，又用同一圖像「肥姜」key自己仔女的照片，難怪姜濤覺得肥才叫靚仔？