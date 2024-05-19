東方日報C2：硬撼劇王《慶餘年2》　楊冪輸頭威恐淪炮灰

劇迷等足5年，由張若昀與李沁主演的內地劇《慶餘年》第二季首播後引起熱議，單是預約人數已刷新紀錄破1,700萬，開播後兩小時熱度值更破33,000，氣勢不遜當年！即將正面對撼的楊冪新劇《狐妖小紅娘月紅篇》，被網民睇死會淪炮灰，其粉絲「小蜜蜂」急急出招搶收視。

內地神劇《慶餘年》一度在內地、香港掀起熱潮，創下160億驚人流量，更帶挈多位主角走紅，包括張若昀、李沁與辛芷蕾等，而劇中老戲骨陳道明與袁泉狂飆戲，亦令劇迷睇得相當過癮。相隔5年，第二季日前於央視黃金檔及其他平台首播，事前吸引破紀錄的逾1,700萬人預約，可見網民極為期待；而首集播出半小時已收視彈出，成為誰與爭鋒的「劇王」，演員之前到各地努力宣傳總算沒有白費。

「倒米」包場撐勁敵

至於流量花旦楊冪與龔俊主演的古裝劇《狐妖小紅娘月紅篇》定檔本月25日播出，與《慶2》正面硬撼，之前楊冪連番仆直，先是電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》上映5天便因票房太差而撤檔，在諜戰劇《哈爾濱一九四四》的演技又被網民狂轟，連央視亦點名批評，直接宣判楊冪轉型失敗！楊爸爸眼見愛女遭「網暴」，日前在社交網力撐《哈》劇是好作品，並有骨說：「現在數據出來了，為全劇的工作團隊點讚，網絡不是法外之地，報應會來的。」

楊冪正拍攝新劇《生萬物》，日前兩個造型曝光，身穿棉襖素顏演村姑，相當接地氣，網民認為若她多練演技，有望憑《生》片翻身。可惜《狐》劇的網上平台預約人數現時只有400萬，網民睇死會成炮灰，有見及此，楊冪粉絲「小蜜蜂」號召在全國商場、車站、學校外邀路人預約，希望為她挽回劣勢。不過楊冪卻「倒米」，被發現包場睇《慶2》，並留言為有份演出的郭麒麟打氣：「支持我大麟子，今晚等你來。」網民大感奇怪，有人更嘲她蹭熱度：「不理解，慶餘年這麼火，還需要她包場宣傳嗎？自己演的電影都沒這麼上心吧！」有粉絲則代為解釋，指楊冪只是「回禮」，因郭麒麟亦曾為她包場。

另外，《慶2》演員片酬在網上流出，男主角張若昀有2,800萬元人民幣（約3,080萬港元），演技精湛的陳道明有2,000萬元人民幣（約2,200萬港元），女主角李沁差一截只有600萬元人民幣（約660萬港元），其餘的辛芷蕾及宋軼分別有550萬元人民幣（約605萬港元）及200萬元人民幣（約220萬港元）。

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