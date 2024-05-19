張馳豪剥衫晒腹肌　潘靜文慘遭林智樂撥裙露打底

聲夢學員張馳豪（Aska）、林智樂（Felix）和潘靜文（Sherman）昨晚（18日）在主題公園舉行《音樂出沒First Jump》演唱會，他們唱出《傾城》《離家出走》和《裙下之臣》串燒歌為演唱會揭開序幕。Aska Solo部分成為全晚高潮所在，他唱完新歌《Dirty Rhythm》後便除衫，大騷結實腹肌，全場尖叫。Shernan唱出新歌《傷魚座》後，到林智樂唱新歌《年輪海》時，Aska和Sherman在旁邊伴舞。三人再合唱時，林智樂手舞足蹈，不小心撥起Sherman條裙，令Sherman露出打底褲，Sherman即大叫：「你想點呀！」

到Encore環節，他們從台下走上台，與觀眾握手打招呼，Aska已換了Tee，林智樂又「出手」隔着tee摸Aska腹肌，Sherman指Felix犯規。影大合照時，Sherman問Aska：「使唔使除衫？」「我幫你剪爛件衫？」全場觀眾大叫除衫，Aska笑稱:「不如Felix除？」

Aska和Sherman第一次公開唱曲詞由她們包辦的情歌《你的晚安我的早餐》時，Felix戲言:「祝你哋百年好合，永結同心。」最後由觀眾二揀一點唱《假使世界原來不像你預期》，演唱會結束。Sherman語重心長表示：「希望大家雨過後會天清。」Felix揚言希望能到更大的場地再見大家。

騷後受訪， Felix被指撥起Sherman條裙又摸Aska腹肌實行男女通殺，他解釋撥裙是無心之失，是天意，Sherman就笑指「佢係有意圖，平時會除我條拉鏈」，至於摸Aska腹肌，Felix講笑好似摸完大肚婆之後旺生仔的意思。Sherman就大爆Felix開騷前踏爛她的耳機卻不肯賠。

對於Felix台上「祝福」Aska和Sherman一事，他表示：「佢哋兩個太熟喇！應該撻唔着。」而Aska就透露女友因事沒有前來睇騷，認為騷肌是工作一部分，應該不會介意，自己辛苦操肌也是為了這此演出。對於除衫時間短，他笑言：「係因應歌詞除衫，唔可以全場唔着衫唱歌，唔係幾好，好似唔尊重。」

早前Sherman在社交網po出多張喊相，疑情緒受困日日以淚洗面，她表示大約是兩三個月前的事，分享出來是為了提醒自己，不開心的事經已過去，她說：「其實都幾傻，好多人留言關心我，原來有咁多人愛我，好想多謝粉絲和朋友，呢個圈係好有愛。（因為乜嘢事唔開心？）人生好難，覺得自己由25歲去到26歲，變咗大人要畀家用，（因為畀家用喊？）家人無要求，自己覺得要負番責任，唔想成為屋企負累。」是次開騷讓她回到以前比賽時，有種心跳的感覺。Aska希望下次都可以3人合體開騷，感覺好玩之餘，可以互相分擔壓力，Felix認同大家可互吐苦水抒壓。