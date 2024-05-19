【心理測驗】測測你的狡猾程度

你有沒有被看似純良實則狡猾的人玩弄過？又或者你覺得自己狡猾嗎？日本網站就有一個「小狐狸心理測驗」，可以秒測一個人的狡猾程度，自己測完別忘了也讓身邊人試試。

【問題】

憑直覺選出看起來最狡猾的小狐狸。

【答案分析】

1.狡猾程度：60%

你很機靈，懂得適時耍小聰明。你做每個決定都會事現評估事情對自己的好壞，而你口才好、處事圓滑，使你和他人相處融洽；對待不同的人時，你還會還靈活地改變自己的立場來「扮好人」。不過當有麻煩找上門，你總喜歡假裝沒聽見或裝失憶來逃避現實。

2.狡猾程度：20%

你做事嚴謹、認真，光是想到那些投機取巧的事，你就覺得沮喪，甚至懷疑自己，即使你偶爾有一些小心思，但光是想要怎麽實施就覺得非常傷腦筋。另外，你在與人相處時要小心被人利用、欺騙。

3.狡猾程度：80%

你是個心機且狡猾的人！無時無刻，你都會分析周圍的狀況，並評估他們對每件事的反應。即便你有時候並不同意其他人的想法時，你也不會直白地表現出來，而是迂迴地將討論引向你想要的方向。

4.狡猾程度：100%

你應該就是電視劇常説的老狐狸了吧！你非常老謀深算且能權衡利弊，找出能避免損失的最佳選擇，還善於利用身邊的各種資源，不過也正因此，有時候周圍的人可能會讓覺得你冷漠無情。

5.狡猾程度：40%

你的個性直率又灑脫，不屑於去做那些宵小之輩會做的事，但別人在你面前耍手段，你也能看得一清二楚。因此，在人際關係中，你屬於懂得自我保護，不讓自己受傷，也不會害人的類型。

6.狡猾程度：0%

你不知道該説是單純還是單蠢好！你甚至不知道甚麼是狡猾，天生就沒有這根筋，連做夢都不會做壞事，想法總是既單純又簡單。這類型的人要更懂得保護自己，以免被人愚弄和利用。