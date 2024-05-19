L見面會甜嗌「BB世一」！Haruto@TREASURE港騷跌親

韓國男團INFINITE成員L昨晚（18日）在旺角麥花臣場館舉行見面會，是他首次以個人身份在香港會粉絲。他以《Love U Like U》一曲為見面會揭開序幕，之後便跟粉絲打招呼，又用廣東話說：「我好掛住你哋！」香港粉絲送上蛋糕慶祝他舉行個人見面會，令他十分驚喜，興奮地拿起蛋糕拍照。

他與主持聊天時透露來港後去了食點心，而後台亦有香港粉絲送的飯盒、蛋撻和雞蛋仔等美食，他笑言在見面會結束後會繼續食，問他最近最愛吃甚麼食物？早前在拍動作戲時腳部受傷的他說：「我最近經常吃有助修補軟骨的食物，例如牛膝湯，年紀大了，喜歡吃暖的食物。」

他又讀出粉絲的問題和願望，有粉絲問：「我今年17歲，我可以叫你BB嗎？」令今年32歲的L爆笑：「不是應該叫我叔叔嗎？」他之後妥協自認BB，又叫台下粉絲做BB和說「BB世一！」，引起陣陣尖叫，他應粉絲要求做出撒嬌動作和模仿比卡超的叫聲，又通過問答遊戲選出幸運粉絲，向他們送出簽名海報，大派福利。

INFINITE將於7月在首爾舉行粉絲見面會，L表示會在組合開騷之後再舉行個人巡唱，又對今次因為腳傷而未能落台跟粉絲互動感可惜，望能在一年內再來港與粉絲見面。

此外，韓國男團TREASURE同晚假亞洲國際博覽館Arena舉行香港演唱會，是他們相隔一年再來港開騷，演唱會中因舞台升降機操作時間出現誤差，令日本成員Haruto摔倒，現場已由醫療人員作即時處理，事務所當晚發聲明指根據藝人的意願，當天演出平安無事結束，Haruto正治療肩膀上的瘀傷及休息中，返韓後將前往醫院檢查。