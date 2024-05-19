余文樂朋友圈10級跳　前全球首富個仔都係佢Bro

藝人余文樂2017年迎聚台灣「皮帶大王」千金王棠云後，就為愛妻移居台灣，育有一子一女。鮮有於螢光幕前見人嘅佢，依家主力搞生意，潮牌、潮物、NFT咩都搞啲，一早就儲落令人震驚嘅富貴朋友圈，最近佢更因晒出好友飯局照，意外令佢驚為天人嘅超強朋友圈子曝光！

猛料好友如雲，見佢早前曬出聚會照，並寫道：「Bros for life, Love you all. 」相中所見，余文樂嘅好兄弟已經升level去到同名人孫大倫細仔孫道熙（Ryan）及坐擁80億資產嘅集團太子爺莊家豐（Edwin）。而佢又晒出另一張聚會相，並寫道：「Great dinner. 」在場人士更加顯赫，當中包括前全球首富老闆Bernard Arnault最細嘅仔仔Jean Arnault。而余文樂相中一手搭住二手腕表交易平台聯合創始人之一Sean Wong，佢喺全球奢侈腕表市場具影響力，更被任命為日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d'Horlogerie de Genève, GPHG）會員及Swiss Institute委員會成員。