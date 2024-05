余文樂朋友圈10級跳　前全球首富個仔都係佢Bro

藝人余文樂2017年迎聚台灣「皮帶大王」千金王棠云後,就為愛妻移居台灣,育有一子一女。鮮有於螢光幕前見人嘅佢,依家主力搞生意,潮牌、潮物、NFT咩都搞啲,一早就儲落令人震驚嘅富貴朋友圈,最近佢更因晒出好友飯局照,意外令佢驚為天人嘅超強朋友圈子曝光!

猛料好友如雲,見佢早前曬出聚會照,並寫道:「Bros for life, Love you all. 」相中所見,余文樂嘅好兄弟已經升level去到同名人孫大倫細仔孫道熙(Ryan)及坐擁80億資產嘅集團太子爺莊家豐(Edwin)。而佢又晒出另一張聚會相,並寫道:「Great dinner. 」在場人士更加顯赫,當中包括前全球首富老闆Bernard Arnault最細嘅仔仔Jean Arnault。而余文樂相中一手搭住二手腕表交易平台聯合創始人之一Sean Wong,佢喺全球奢侈腕表市場具影響力,更被任命為日內瓦鐘表大賞(Grand Prix d'Horlogerie de Genève, GPHG)會員及Swiss Institute委員會成員。