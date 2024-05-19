爆汁金「柳」衣！酸甜好味道

一年四季都有來自世界各地的時令水果，每種各有特色，但講到最常見又老少咸宜的非酸酸甜甜的橙莫屬，橙又有柳丁、柳橙、黃果等名稱。請來專家全方位為大家解構點為之一個靚橙，並介紹各款柑橘及時令水果，讓大家隨時可以來一場水果盛宴。

蜜篤VS臍橙

橙，屬芸香科柑橘屬物種，食用橙品種非常多，九龍城一間高級水果店負責人輝哥指坊間最常見的是蜜篤橙（Valencia）和臍橙（Navel），前者於春夏皆有收成，大約在4月至9月供應市場。而底部有個大小不一的肚臍狀凹凸痕的稱作臍橙，又叫石榴篤，於秋冬採收，通常於12月至6月期間供應，這兩款相比較，臍橙會較甜。

橙色果肉以外，亦有紅肉橙（Cara Cara）和較深橙紅的血橙品種，紅肉橙含豐富維他命C、葉酸和纖維等營養；而血橙因深紅色果汁而命名，顆粒較細但果汁豐富，酸甜有致而含豐富的花青素。

標籤有乾坤

提到橙，大家首先聯想到美國橙，輝哥指上半年本地供應的橙主要來自北半球，當中尤以美國橙數量最多，加州果園種植的橙吸收充足的陽光，溫度適中又有豐富水源，大部分的都多汁又甜美，不過由於會在不同農場採收，質素和甜度因而有所分別。

部分美國橙的品牌，會貼上藍色和黑色的標籤以提供資訊。黑色標籤指在3至5月期間收成，稱作尾季橙，味道較甜，其他日子的橙就會用藍色標示。

標籤上亦印有PLU編號（Product Look-Up Code），指出其品種和大小，以臍橙為例，4012是大碼橙，一箱有48或56個；3107是中碼橙，有72或88個；4013是細碼橙，一箱有113個。至於蜜篤橙，就以4388、3108和4014來區分大中細。

各地款式多

輝哥指美國各個果園出產的橙各有風味，如現時至6月供應的蜜蜂橙，甜美而橙味濃郁。另一品牌Pure Spect大約於10年前引入香港，每個橙都會先檢查糖度和水分等，橙味濃郁。由日本人在美國種植的內田橙，以種柑的方式種植，橙帶柑香。

美以外國，亦有不少歐洲橙品種，油麻地74年老字號果欄負責人Daniel就引入了西班牙Bollo甜心橙，這款臍橙於2至9月上市，最大一顆可重約1磅，多汁無核。他指：「這款橙主要生產區設在巴倫西亞，有完善管理，在包裝過程中更會測試糖度，平均可達13.5度或以上，可謂相當甜」。現時至6月供應的是Late Lane Navel，以及6至9月出產的Powel Navel，入口均有種吃果凍的質感，相當有趣。

喜歡近年大熱血橙的話，除可食用西班牙和意大利出產外，現時至7月亦可考慮日本出品，較普遍的有大分縣血橙，甜度適中。愛媛縣血橙和大分縣相比，質素更高，味道更甜；歐洲血橙則要等到7至8月才可以品嘗得到。

同場加映：其他時令選擇

柑橘類以外，初夏還可以品嘗到不同風味的水果，Daniel指現時至11月出產的新西蘭金奇異果，較綠色果肉來得甜，揀選時輕按水果底端，帶少許軟化便可食用。現時至中秋節前，陸續會有不同品種的水蜜桃登場，近期就有山梨縣的溫室桃，外形小巧，甜度適中而富香氣。此外，來自柬埔寨的杧果，核細而薄故肉多，甜度高。Daniel指會自家將杧果作後熟處理，以完熟姿態推出市場，味道更為香甜。

輝哥則指日本長崎縣枇杷果於高海拔地區種植，雨水充足溫差大，較其他地區的來得清爽甜美。備受追捧的宮崎縣杧果，現時至9月正值當造，香氣濃郁，當中只有少數可稱為太陽之子，清甜無渣。至於現時至10月供應的長野縣香印提子，有花香氣息，入口爽甜，備受港人喜愛。

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