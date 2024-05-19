陳靜嘆拍劇辛苦　陳凱琳有感而發：意志力從哪處來

藝人陳凱琳（Grace）和陳靜（DaDa）穿上露腰，晒腿瑜伽裝冒雨出席露天舉行的運動同樂日活動。自言怕曬的Grace大讚在毛毛雨中做運動感覺超爽：「喺陰天做運動對我嚟講係好事，因為我好易曬黑，今日幾舒服，難得香港仲有涼風，大家都要珍惜，因為好快就會熱。」DaDa亦言怕了紫外光，更說：「今日算好好天，因為未來都會好大雨，好幸福㗎啦。」

問到DaDa面對苗條的Grace可會壓力大？兩女表示大家都好Fit，Grace又問DaDa喜歡哪一種運動？DaDa謂鍾意行山和游水，又指會做各類型運動訓練全身肌肉，近期就勤做運動，發覺身形明顯有改善。Grace又謂在疫情期間，學校推介睇片做運動，方便小朋在家也可以動起來，令她亦多留意運動片，方便指導家中的小朋友。

問Grace可多和老公鄭嘉穎做運動？她說：「佢鍾意打網球，我怕曬就要喺室內打羽毛球 ，同埋佢比較勁，我費事挑戰佢，不過依家新興一個網球同乒乓波嘅混合運動，又有小小似羽毛球，我哋兩個一齊學新運動就好公平，之前一齊去玩，我哋好少一齊做運動 ，佢見我撲波時撲埋去佢嗰個場度 ，就笑我叫我返自己嗰邊。」有指兩人拍拖時，Grace常陪嘉穎睇波是否大犧牲？她又說不覺得是犧牲，因當時她是全副防曬裝備出現，況且睇網球和老公都一樣愛。

DaDa有份參演的劇集《家族榮耀之繼承者》正熱播中，她說有留意反應，稍後將返無綫出席宣傳活動：「希望觀眾鍾意啦，因為齣劇有講女性唔可以被人恰，要企出嚟勇於作戰，呢個訊息好，我都好鍾意個角色，但就冇拍劇拍上劇，因為發覺拍劇好辛苦，之前試過拍10集劇，今次拍咗30集，差唔多日日都要開工，不過喺馬來西亞拍，雖然劇係講家族鬥爭，但成個劇組氣氛好好，一Cut機大家就好開心咁食嘢，傾偈。」Grace聞言也有感而發表示：「我諗番起嗰時拍劇嘅意志力從哪處來，見你拍緊劇，覺得你好犀利，我依家全部心機同意志力畀番晒小朋友。」