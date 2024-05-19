雲浩影MV邀男神劉俊謙做男主角　唔怕畀「劉太」鬧

歌手雲浩影（Cloud）今午（19日）於太子舉行簽唱會，獻唱新歌之餘更與粉絲大玩遊戲，場面熱鬧。席間她提到邀得「男神」劉俊謙為自己歌曲《慢性分手》MV擔任男主角，Cloud即讚口不絕﹕「佢真係一個好專業嘅演員，本身我係完全唔需要喊嘅，點知佢energy好大，見到佢喊我又喊。（之前彼此唔認識？有冇畀佢電暈？）唔識㗎，我OK嘅，我嘅團隊就好冧佢囉，都想公司開番套戲等我同佢合作。（驚唔驚出街畀啲『劉太』鬧？），真正嘅劉太（指劉俊謙女友蔡思韵）都未出聲，我都係同大家一樣咋。」

談到接連推出傷感情歌，Cloud直言與自己的經歷有關，早前她宣布與拍拖9年的圈外男友分手，她表示：「過咗呢張專輯，做番啲開心歌，依家我心情已經好啲。（仲未過晒？）畢竟（拍拖）好耐一段時間嘛，不過開心大家都有更加好嘅發展。」她直言刻下醉心事業，而且依然相信愛情。至於忙於拍攝新劇《同居少女》，Cloud透露角色周旋於何啟華（阿Dee）及193中間，且打趣﹕「我好搶手㗎，不過我會鍾意阿Dee多啲，因為大家感覺呼吸緊一樣嘅空氣，海拔太高唔舒服（指193）呀。」