馬浚偉現身打氣　黎莉做隊長帶隊接力跑

歌手何家銘、鄧禮迪、周卓盈、龔柯允、鄺星宇和黎莉，今早（19日）參與由香港精英運動員協會主辦的慈善接力跑活動，新城知訊台節目主持黎莉擔任隊長，帶領 6位愛心歌手：何家銘、鄧禮迪、周卓盈、龔柯允及鄺星宇等組成「新城廣播隊」參與接力跑。

新城廣播首席營運總監馬浚偉亦現身為參賽者打氣，在馬浚偉的加持下，大家動力十足完成慈善跑，隊長黎莉興奮地公布成績：「我哋6位隊員，每人各跑了3個圈（每圈600米）在1小時內，我哋總共跑了10,800米！」大家即驚喜大叫：「Yeah！好勁呀！」

黎莉與何家銘、鄧禮迪、周卓盈、龔柯允及鄺星宇皆表示，今次活動好有意義，為慈善基金籌款，跑步做運動同時還可以做善事。黎莉笑言：「跑完最大感受是，其他隊伍跑得好快，究竟我哋參加了咩賽事，哈哈！辛苦晒 5 位歌手喇！」大家即異口同聲說：「唔辛苦！好好玩。」龔柯允更笑言初時以為只需跑一圈 600米，點知跑了 3 個圈，雖然辛苦但完全感受到團隊精神。

周卓盈則笑言：「中途曾想過放棄，因為見到身邊的小朋友不斷跑過我哋，但見到不少相機對着我哋，惟有繼續望着路人的相機笑着揮手，繼續跑！原來路人的相機係藝人跑步的動力，哈哈！」鄧禮迪也笑言：「初時以為跑600米，估唔到自己最後跑咗1,800米，本來策略拼盡氣力全速跑，但點知都係頂唔順，幾乎跑到抽筋，要臨時改變策略以均速完成。」鄺星宇就謂旁邊支持者的歡呼聲是他堅持完成賽事的動力。何家銘就十分欣賞今次活動不單止一家大小可以一齊參加慈善跑，跑完之後仲可以全家人留低玩攤位遊戲。

馬浚偉對於黃家駒墓碑遭破壞大感憤怒，對肇事者作出強烈譴責：「現今互聯網世界，人人皆能成自媒體，優秀優質的平台和KOL多不勝數、而且貢獻無數，更提供了很多機會給新世代，這絕對是科技帶給我們的好處！然而，那些只有劣質、低俗沒水平、為的只是求流量、求關注、亂來一通只望博取話題、博取討論等惡行劣品的所謂KOL，本人在此表示強烈譴責相關行為之餘，強烈要求政府及警方以最嚴正及嚴厲程度處理此等罪行，以息民憤！」