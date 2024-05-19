全新豪華七人車M9亮相MG九龍灣旗艦陳列室

MG（Morris Garages）這個前英國汽車品牌，早在2007年被上海汽車集團（簡稱：上汽）收購，至3年前憑純電動MG ZS小型城市SUV、打響該品牌進入香港電動車市場的第一炮，隨後更引進MG4型格揭背車及MG5家庭旅行車，如今隨着九龍灣旗艦陳列室正式開幕，再帶來全新M9豪華七人車，並同場展出左軚版的開篷跑車Cyberster，為車迷帶來更多純電動車型選擇。

於陳列室開幕活動中亮相的全新M9豪華七人車，分屬M9 CE Launch Edition。最大特色之處包括前輪拱位後方加入源自於Land Rover全球設計總監、現代主義設計師Gerry McGovern，在Range Rover車系採用過的條紋裝飾，更添時尚感之餘，令車長超過5.2米看起來沒那麼笨重。腳下更採用用與勞斯萊斯相似的懸浮中心蓋設計的特殊鍛造鑽石切割19吋多柱式輪圈，車輪滾動時輪圈中心的MG標誌永遠直立不倒，同時輪圈中心會發出耀眼的藍色燈光。車載經加固和強化隔音處理的車身底盤，座椅更是採用高級意大利真皮包裹，地台鋪還上柔軟長毛地氈，營造豪華、寧靜、舒適乘坐空間。此外，車上配備數碼化聲場處理器，並升級為JBL音響系統，為乘客帶來卓越的音響體驗。