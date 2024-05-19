黃家駒墓碑遭塗污破壞　玄學家指毀人墳者不得善終

中國傳統墓地講究風水學，墳墓即先人陰宅，掃墓代表慎終追遠、緬懷祖德，一旦遭受破壞勢將影響後人運勢。已故著名樂隊Beyond主音黃家駒的墓碑今日（19日）遭受惡意破壞，有玄學家坦言，毀人墳者後患無窮，會遭逢不得善終、絕子絕孫的可怕災劫，亦會遭遇橫禍，如意外傷亡或患上重病，形容該行為實不可取。至於被破壞墓地的家族同樣受影響，惟因家駒並無後代，估計其父母會較受牽連，應在49天內擇吉時，並請風水專家重置墓碑。

玄學家雲文子表示，家駒離世超過30年，破壞墓碑的人可謂大禍臨頭，因破壞墓地者都會有不可避免的災劫，輕則交通意外、重病纏身，重則禍延後代，令其絕子絕孫、不得善終。她亦留意到被破壞的是墳頭，估計破壞者會遭受頭部相關的病患，如頭痛、眼疾及精神上的毛病等，牽連甚廣，坦言該行為相當不智。

至於對被破壞墓碑的家屬影響，雲文子稱家駒並無結婚育兒，故此對其後代無甚影響，但要視乎方位決定，如西南方就會影響其母親的健康。家屬應當在現場解封後，在可行情況下，聘請風水師傅拜神加持，並擇吉時重置墓碑，她形容愈快愈好，最好在49天內重置，亦不得遲於90天。