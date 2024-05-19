黃紫恩林映暉食狗狗午餐　玩瀡滑梯鬥快

由藝人黃紫恩和林映暉（暉哥）主持的全新人寵旅遊節目《台灣萌萌的》，明晚（20日）一連兩日率先登場的是模特兒邱惠雯，以及愛犬法國老虎狗O-lan，傻更更的外形，加上右眼似被打瘀的黑色眼圈，萌萌指數爆升。三人一狗會先去寵物友善餐廳醫肚，餐廳提供的「澎湃毛孩餐」，內容有肉、有菜、有蛋，以水烚熟兼油鹽糖全走，黃紫恩都忍不住說︰「認真，以後都唔會亂咁畀狗食，因為睇落好好食，不如我哋試少少。」話口未完就跟暉哥一人一啖，品嘗狗狗的午餐，可憐O-lan只能眼巴巴望着，顯得非常躁動，黃紫恩事後得出的食評是「真係好食喎」。

後晚（21日）三人來到基隆，首站是打卡位正濱漁港彩虹漁村，五顏六色的民宅成為拍攝背景。接住的和平島地質公園就出事，三狗一人玩園內的瀡滑梯鬥快，好勝心強的黃紫恩最快抵達，但落地一下失去重心，膝蓋跪了一下，好在她反應敏捷雙手一撐，避免臉部落地毀容。接住暉哥與黃紫恩介紹一間有獴陪食的餐廳，不知有心還是無意，暉哥身上的獴停在胸部不走，暉哥說︰「依家係一個好特別嘅位置度。」黃紫恩明知故問︰「點解可以企喺你心口度嘅？我得唔得呀？」