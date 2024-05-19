河内裕里 浴盆女騎士

舊時啲人會用浴盆嚟沖涼，但家陣浴缸同花灑咁普及，除咗BB之外，相信冇咩人仲會用。不過，喺日本，浴盆依然有其存在價值，就係用嚟鬥騎功，大波妹河內裕里更加係騎得最快嘅紀錄保持者！

身材升Cup

稍為資深一啲嘅日本寫真迷，相信都會發覺昔日嘅寫真封面總係見到女優露出楚楚可憐嘅眼神，令男士好想去呵護同支持佢，於是就會乖乖地奉上真金白銀。家陣嘅情況有啲唔同，愈嚟愈多女優以陽光健康美為賣點，河內裕里就係其中一個。

今年23歲嘅裕里，有一頭清爽短髮，雖然個樣唔算特別靚，但就集「陽光」、「活力」、「可愛」呢啲形容詞於一身，特別係露出笑容嗰陣，朝氣勃勃，令人覺得精神爽利！另外，裕里嘅身材相當弗，凹凸有致，聽聞因為豐胸有法，上圍成功升Cup，由G奶變咗H奶，所以賣弄性感時顯得更加火辣！

雙線出擊

查實河內裕里並唔係寫真女優咁簡單，而係來自一個4人網紅組合。至於點解裕里會走嚟拍寫真？話說喺2021年阿妹所屬嘅組合獲邀參演電視綜藝節目《懸疑冒險綜藝：Itte Q 到世界盡頭！》，當時嘅佢，憑住一張親切而又帶有陽光氣息嘅面孔，成功引起觀眾注意，之後佢又喺網絡頻道上載咗一段水着影片，令豐滿嘅上圍得以曝光，於是喺大量網民點擊下，有雜誌就搵上門，邀請佢拍寫真！

值得一提，裕里出身於愛媛縣，當地有一個傳統活動叫浴盆競賽，參加者需要騎住個浴盆，喺海邊鬥快騎到去終點，而阿妹係呢項競賽嘅高手，甚至係最快紀錄保持者！家陣大家喺網絡上，依然可以欣賞到裕里騎浴盆嘅英姿。