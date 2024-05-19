杜德偉帶兒子上台合唱 　7歲AJ表現淡定贏盡掌聲

歌手杜德偉《Get Up起來》世界巡迴演唱會台北站，昨晚（18日）於台北小巨蛋順利舉行，現場座無虛席，一班好友包括梁家輝夫婦、鍾鎮濤夫婦、上山詩鈉等，更專程從香港飛到當地撐場。Alex亦特意安排一個大驚喜專屬送給台灣樂迷，就是愛子AJ首次上台，兩父子與Alex父親隔空合唱，一圓Alex多年來三代同台的夢想。

7歲的AJ表演非常淡定，觀眾們都大力掌聲起哄，Alex 父親身為上世紀60年代鼓王、音樂歌唱家祖父杜奧利在AJ出生前已不在人世，祖孫從未有過接觸，AJ對祖父的印象只能留於舊照片，這次透過Alex以前和爸爸合唱的一曲《Wonderful world》分軌，讓爸爸的聲音能夠重現舞台和Alex與AJ合唱，透過聲音讓祖父、Alex和AJ跨時空接觸，表演完後AJ就調皮說：「謝謝大家來到我爸爸的演唱會。」

Alex除了大讚愛子表現之外，又指開騷這天剛好是自己爸爸的忌辰，故此表演別具意義：「同爹哋合唱我之前都冇諗過嘅，但係我覺得喺5月18日開騷，我一定要喺忌壽去做一件對我嚟講，對我家族嚟講好有意義嘅事，我自己好感動，因為個仔第一次上台，亦都係三代同堂，對我嚟講係一個好嘅紀念品。」

完騷後有半百歌迷在場外等待偶像，Alex主動跟歌迷合照留念，其後他就再跟團隊到慶功宴場地，Alex還準備了驚喜給梁家輝夫婦，即場送上兩個蛋糕，一個慶祝他們結婚周年紀念，另一個則慶祝梁太江嘉年生日。