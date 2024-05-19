詹天文植髮成功　考慮與姚焯菲升讀同一間外國大學

18歲的「聲夢小花」詹天文（Windy）和《中年好聲音》歌手支嚳儀（Venus），出席電台舉辦的母親節晚宴。穿上短褲晒白滑長腿的Windy，甫見傳媒就大賣關子，只說在5月1日時完成了生日其中一個願望，初時還想保持神秘，但被估中是否做了植髮療程時，即驚訝謂：「被大家發現咗呀，我媽咪贊助我5位數字完成植髮療程，植咗髮際線，植髮中心話我髮線有成9cm高，之前我額頭好似貓耳咁禿上去，依家變圓咗。」她又分享植髮過程，要先將後面的髮根取出再移植在禿頭位置，但過程痛苦：「係微型手術咁，要打好多支麻醉針，係超痛到喊。」但她覺得值得，因為方便及重拾自信，除毋須再用整支髮際粉遮禿頭外，再不怕被風吹起頭髮，可以抬高頭見人。

她又指植髮是永久性，但如覺得頭髮不夠密可一年內免費再接受多療程，只是醫生覺得要視乎頭髮生長高度及形狀後再研究，暫時她滿意效果，有謂做多次較划算，她即謂：「令我自卑咗。」

談及Windy的升學問題，她說暫時仍在考慮中， 或有機會和姚焯菲（Chantel）升讀同一間外國大學，她說：「佢有同我傾過，如果我哋做到校友都幾得意，但佢同我揀嘅科目係唔同，要讀4年。（要暫停歌唱事業？）其實Chantel都係咁，放假就返香港出新歌同做嘢，我都可以，係唔會停，雖然返學又兼顧學業會辛苦，但覺得在外地升學可擴闊眼界。」

在旁的Venus就話每個年齡層要面對不同的事， 自己為湊仔，生意及追夢而煩，又跟Windy一樣曾遇頭髮問題，指生完BB後，頭髮變薄，笑言要向Windy取經，又謂已研究出幾個護髮心得。有謂兩人可合作主持節目，她笑言：「可以，18同38歲，我呢啲年紀要拉筋，血液循環好，暗瘡都少啲，但因為成剪片，眼壞咗，近視深咗50度。」