MIRROR粉絲撲飛中伏痛失5位數　騙徒分飾多角引人入局

男團MIRROR近期頻頻演出，竟成了不法之徒行騙犯案目標！有鏡粉稱於網上購買多份MIRROR演唱會門票連船飛、酒店住宿的套票，結果付錢後冇下文，損失共5位數字，已報案求助！又指該騙徒為增加「可信度」，不惜一人分飾多角，相當狡猾。

MIRROR由上月開始忙個不休，除了為電影《12怪盜》大搞多場謝票場外，又要到美加、新加坡等地作巡迴演唱，昨日則舉行澳門站尾場，一眾鏡粉為追星齋「撲飛」都撲到暈陀陀。有鏡粉日前在網上自爆跌入騙徒圈套，表示向一位曾經成功交收演唱會門票的網友，購買自稱極靚座位之門票連酒店、船飛套票，但今次付錢後，在相約交收時對方以各種理由多次推搪，最終更無影無蹤，該鏡粉已向執法部門求助，據稱損失約5位數字。受害人表示公開此事之原因，是希望其他鏡粉不要受騙，小心為上！

姜濤P圖上癮

至於昨日依舊投入演出的MIRROR，人氣成員姜濤於開騷期間患感冒，演出時格外吃力，未知是否為了減壓，近日他極愛玩P圖，於社交平台大玩「P圖放題」，除了將自己P成「肥姜」並放到社交平台的「頭像」外，轉頭又把自己P成「拮死人」的V面，另外還用「肥姜」相製作子女圖，似乎玩得相當開心。

而除了P圖，姜濤亦變得「愛分享」，日前與隊友Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）分別甫出滴汗相，隔空鬥流汗多，其中姜濤上載的短片，見他流汗流得相當誇張，十足「水人」，汗水一滴滴流落地下，雖然Anson Lo與Edan都明顯爆汗，但與姜濤相比，可謂差一截。3人均是隊中的人氣成員，今次在澳門演出，除了各自有大批粉絲列陣支持外，還有大量應援小食、水果送到，可謂無微不至。

歌迷搞展覽賀Ian

另外，MIRROR「上弦」成員Ian（陳卓賢）為慶祝下月9日的31歲生日，特別預留兩天與歌迷Hellosss共聚，除於6月7日舉行《HIMIRO!見面祭》Ian專場外，翌日還有歌迷會聚會。至於Hellosss的生日應援活動亦已推出，在銅鑼灣設置Ian個人展覽，有「Ian Room」、「Sport Room」及「Living Room」3大主題房間外，另設生日限定巨型扭蛋機及有Ian肖像的主題即影即有相機，歌迷除了可跟他「共處一室」外，還可跟「Ian」影親密合照，相當有趣。