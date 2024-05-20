【是日通勝】

農曆四月十三

甲辰年 己巳月 甲申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：嫁娶、沐浴、掃舍

忌：出行、安床、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：44、13、02

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：春風滿面，多展露笑容，易打動心儀對象。

金牛座：助人為快樂之本。幸運之神不會待薄好人。

雙子座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

巨蟹座：把握時機為事業奮鬥，取得佳績指日可待。

獅子座：愛不是遊戲，感情關係是需要用心經營的。

處女座：事業運強，財運亦急升，專注工作有着數。

天秤座：易被上司針對，不要以為拍馬屁就能過關！

天蠍座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

人馬座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

山羊座：事業遇阻力，財運呈跌勢，士氣受到打擊。

水瓶座：生活遇阻滯，趁機檢討，可認清自身不足。

雙魚座：財運回穩，量入為出的策略必須貫徹始終。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）鼠 財運佳

（跌）虎 遇麻煩

鼠：財運佳，但牽涉投資問題要量力而行。

牛：健康是財富，要多多保重，早睡勿熬夜。

虎：是日沖煞，工作上會遇到棘手的問題。

兔：受負面想法影響，容易被小挫折打沉。

龍：工作進度合乎預期，自信心隨之增加。

蛇：跟伴侶一起接觸新事物，百利無一害。

馬：運勢中規中矩，惟工作上會出現麻煩。

羊：士氣強，在職場上表現自己，有力突圍。

猴：人氣不錯，易與同事建立起良好默契。

雞：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

狗：熬夜不利健康，是時候調整作息習慣。

豬：工作運一般，做好本分，勿多管閒事。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

智者得利 不智見弊

天降大弊，必有大利，智者得利，不智見弊。凡事都有好的一面，但你要先為自己主動翻面。

玄學風水是中華先祖經過反覆考證得出的大智慧，只是古時候沒有先進儀器記錄而已。作為研究這方面的學者，不斷去搜集實證跟大家分享，就是不希望有人利用這知識去發癡呆者財。試想，有可能用小小幾日時間就掌握到絕密課程？有可能由幾歲到長者都叫來參加嗎？難道不用收費嗎？大部分人都喜歡食廣告宣傳，但真正的高人前輩，有幾多人會站出來，不停在不同媒體中自吹自擂，又利用明星助陣來製造偶像式形象？

看一間屋的風水，一定要查證此屋的過去，即前屋主的情况，如曾發生凶案，或生意失敗，大部分這類單位都充滿負能量。一個簡單測試，你到賭場，又想有小小收穫，最簡單的做法是留意場內哪個人旺就去跟少少，多少會有所得到，正如古人曾國藩所說「跟紅頂白」，好現實！曾接觸一個案例，有個單位的租客因生意好，需要增加員工，租了半年的單位不夠用，馬上要搬遷擴充，我叫客人立即承租，她的生意的確大大改善。好山好水好風水，好的磁場好重要，進宅後才按情況布局。

同樣道理，想找到合適夥伴或合適人士幫你，先看看其過往有多成功，不要盲目聽信廣告造勢，試問有哪位領導人或富豪因他而有大有成就？現今當局無論如何宣傳，電話騙案也未能消除，就是因為騙徒深知一般人的弱點，懂得扭曲真相，說話文字當聖人，內心品格是魔鬼！謹記保持正念覺知，因果是注定的。