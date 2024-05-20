星玄｜「狂野空姐」廖慧儀拍重頭劇《黑色月光》　演年青版楊茜堯？

今日係5月20日農曆四月十三，亦係廿四節氣中嘅小滿，意味着天氣愈來愈熱，雨量亦漸次增多。是日最旺生肖係鼠，財運佳，但牽涉投資問題要量力而行。有「狂野空姐」之稱嘅廖慧儀（Jessica）就係肖鼠，佢有份擔任做主持嘅節目《港女野人》，今年初再開度開拍，又有新節目《網紅甜卡》，而作為瑜伽導師嘅佢，早前就同朋友一齊夾份喺上環開設Studio，閒時仲會親身教學員做瑜伽，Jessica雖然財運佳，但如果有想開分店嘅諗法，就要記得量力而行。

擔任多個綜藝節目主持嘅Jessica，入行以來只曾參演過青春校園劇《青春本我》，即使拍劇機會唔多，但今年將於下半年播出嘅無綫重頭劇《黑色月光》，佢唔單止有份演出，仲飾演楊茜堯年青版，雖然未知戲份幾多，但都總算係好開始。

至於今日幸運星係巨蟹座，把握時機為事業奮鬥，取得佳績指日可待。巨蟹座嘅谷婭溦（溦溦），去年5月開辦歌唱學校，又籌備歌唱比賽，發掘有潛質新人，而佢所主唱嘅劇集《婚後事》片尾曲《阿拉斯加海灣》，上月底雖然捲入侵權風波，但之後都澄清返，嚟緊佢仲有兩首劇歌推出，同埋為新歌做宣傳，溦溦咁努力，相信佢年底會有好成績。