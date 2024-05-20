陳偉霆變身人肉布景　帥氣搶Fo做伴郎被催婚

男神陳偉霆被發現為好友充當伴郎，婚宴上一身黑色禮服配以金絲眼鏡打扮的他，甫現身即成全場焦點，不少賓客主動集郵。相關視訊瘋傳網絡，不少粉絲留言期待他早日成為「真正的主角」。

陳偉霆（William）從緊密的檔期中空出時間，現身好兄弟、電視劇《黑金風暴》製作人林晉諾的婚禮幫手，由接新娘環節開始他已參與其中，再加上陳媽媽及哥哥都在賓客之列，相信William全家與主人家的關係非一般。而整晚他都發揮紳士風度，變身人肉布景讓賓客「任影唔嬲」外，更被拍得出手幫新娘整理婚紗拖尾。當新郎高唱《相依為命》送給摯愛時，William與眾戥穿石揮手打氣，炒熱全場氣氛。

不少賓客到場後發現與大明星同場，都不敢相信自己的眼睛，甚至有人懷疑「是在拍節目嗎？」事後相關視頻及照片流傳於社交平台，不少網民都留言大讚William表現很接地氣，又封他為「最帥氣的伴郎」，更有人為偶像送上祝福，希望他早日成家立室，於自己的婚宴上成為主角！

拍宣傳短片一腳踢

另外，一向享受健身操肌的William，月前於北京成立自己名下的健身室，早已明言今次投資不為賺錢，依然吸引不少粉絲慕名而來成為會員。日前William親自操刀，為健身室拍攝宣傳短片，由擺機位到當導演，他全部一腳踢，顯得相當投入，但短片完結前他突然對着鏡頭笑說：「當老闆太累了，大家收工我還在忙……我還是享受當藝人，很懷念我的團隊呢！」