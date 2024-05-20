趙露思法國傳聖火　一個舉動搞喊留學生...

「甜寵女神」趙露思向來寵愛粉絲，日前飛抵法國巴黎時，獲大批粉絲接機，她全程表現親民，既與混血男童粉絲互動，又自掏腰包請一眾留學生粉絲吃中餐，被大讚人美心善！

內地女星趙露思獲邀任巴黎奧運火炬手，並於法國熱爾省進行傳遞，早與奧運結下不解緣的她，繼16年前北京奧運跟吉祥物拍照，10年前亦曾任奧林匹克之旅中國少年形象大使，如今再下一城，當然威水。擁有龐大粉絲群的她，沒料遠在他鄉也吸引大批粉絲接機，她日前飛抵法國巴黎時，雖然戴上口罩及Cap帽，並親力親為推行李箱，但仍輕易被粉絲認出。

其中一位混血男童粉絲由母親陪同下現身，期間向趙露思送上小禮物，親民的她更一眼便認出該名小粉絲，並表示：「你長高了，你中文又進步了。」及後該男孩更與她邊行邊唱普通話歌，氹得她開心不已，而粉絲群中也有因為見到趙露思興奮流淚，她見狀即從旁安慰，之後她與一些留學生粉絲閒聊，打趣表示很想吃她們包的餃子，更說：「留子們太可憐了，你們這兩天去吃中餐，我給你們包了呀！」令在場粉絲開心不已，沒料趙露思真的講得出做得到，一眾粉絲開開心心去聚餐，及後更把照片分享到社交網，並留言：「露思昨晚就給今天到場的粉絲訂好了中餐館位置，還大家看完火炬傳遞去吃飯，我們露露真的很關心漂泊在外的留子們。」網友亦紛紛大讚趙露思人美心善，舉動很暖心，絕對是天下最好的寶寶。

對於成為奧運火炬手，趙露思受訪時表示傳遞當日於早上3時半便起床，4小時後抵達場地與火炬手集合，並接受傳遞訓練：「當時工作人員有一句話讓我很難忘，大概是說從希臘過來的聖火，這一刻只在我一個人手上，一定要把握住這份幸福感、享受，不要給自己太多約束。」及後她再以英語受訪，被大讚發音不錯。