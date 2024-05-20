康城電影節｜奇雲高士拿新片首映　韓韶禧性感登場

荷里活男星奇雲高士拿（Kevin Costner）自編導自監自演的西部片新作《Horizon: An American – Chapter 1 》於香港時間今日凌晨於《第77屆康城電影節》舉行全球首映禮，場面星光熠熠！

奇雲高士拿率領片中一眾演員包括路克威爾遜（Luke Wilson）、絲安娜美娜（Sienna Miller）以及美國女星Isabelle Fuhrman等一同踏上紅地氈，奇雲與絲安娜亦有罕有地攜同子女出席。此外，奧斯卡金像影后楊紫瓊亦有亮相，身穿露肩羽毛裙的她以齊蔭新髮型示人，即被英國傳媒大讚「凍齡」。除了楊紫瓊之外，韓國女團少女時代（少時）成員Yoon A、韓韶禧以及內地男星張藝興等亞洲紅星都有現身首映。其中韓韶禧身穿全白色露肩長裙現身，大晒超白滑肌膚！

影片入圍「非競賽單元」，放映完之後獲全場觀眾站立拍掌接近12分鐘，即令奇雲感動落淚，並拎住個咪發言講感受：「冇地方及得上呢度，我會永遠唔會忘記，我好抱歉要你哋為我要發言拍掌咁耐，我從影片完結第1分鐘已知，（套戲）已經唔再係我嘅而係屬於你哋。呢個係應該嘅。我認為電影唔係首周票房嘅成績，而係套戲嘅生命，係在乎你哋願意作幾多次分享。我希望你將之分享畀你哋嘅愛人同你哋子女。」最後奇雲表示自己感到好幸運及深存感激，並不忘提醒觀眾《Horizon》還有3集。首集將於下月28日在北美上映，而續集就會於8月16日上映，至於第3集今個月開拍。

在首映之前，奇雲就獲法國文化部長Rachida Dati 頒發法國藝術文學勳章(France's Order of Art and Letters)，文化部長並引用他的名作《護花傾情》（The Bodyguard）主題曲名字指大家永遠都愛他。