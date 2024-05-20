近年醫學界鼓勵餵哺母乳，對於媽媽及嬰兒健康皆有益處，脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華指出，餵哺母乳更有助產後瘦身，不過，要必須注意營養吸收，因為會較沒餵母乳媽媽所需的營養為多，所以吃得恰當不能過量，才可達致健康瘦身。

餵母乳需要飲足夠水分

餵哺母乳每100ml可消耗約72卡路里，媽媽若做到全母乳的方式哺餵，一天大約可以消耗500至600卡路里。有媽媽會擔心自己營養不足以供給母乳，會選擇飲魚湯或木瓜奶等；脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華指出，剛生產的媽媽是不需要飲用大量煲煮出來的湯水，最重要是補充水分，因為母乳的營養成分有95％是水，哺乳媽媽只要攝取足夠水分便有助母乳分泌，可按體重比例每千克飲30至40毫升水，即60千克重的媽媽，一日需要飲約1,800至2,400毫升的水分。

王俊華提醒，哺乳媽媽要攝取多元不飽和脂肪，多元不飽和脂肪即Omega 3，哺乳媽媽吸收Omega 3，有助嬰兒腦部及眼睛健康發展，對智慧有良好影響。媽媽可吃果仁類及小麥胚芽類食物，但要注意進食分量，此外，也可以從深海魚油類的補充劑中吸收。

產後注意營養吸收助復原

胎兒在母體內成長出骨骼系統，吸收了媽媽大量鈣質及微量元素，因此，有孕婦會出現腳抽筋，有人誤以為是缺鈣導致，真正原因其實是鈣鎂比例失衡，鎂吸收不足，所以產後不能只補鈣而不補鎂。

日常飲食方面，含鎂的食物包括深綠色蔬菜如蘆筍、羽衣甘藍等，以及腰果、果仁等，海產類有三文魚、鯖魚、大比目魚等，此外，牛油果和黑朱古力亦含有豐富的鎂。至於含鈣的食物包括奶類如牛奶、乳酪等，黃豆類如豆腐、豆干等，蔬菌類如芥蘭、木耳等。

有些媽媽產後出現貧血情況，就要注意鐵質吸收，可吃紅肉類及內臟，但由於進食內臟容易有膽固醇及脂肪問題，故要留意進食分量不能過多。

可考慮鈣鎂營養補充劑

脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華指出，即使孕婦產後要瘦身，同樣要注意消耗量要多於吸收量，每日消耗量比吸收量需高出500卡路里，一星期消耗3500卡路里可減去1磅脂肪。

若哺乳媽媽不敢吃太多，同時又擔心營養不足，是可以考慮營養補充劑，以取得均衡營養，服食鈣鎂的補充劑，選擇鈣鎂一比一分量，可免除擔憂不能在天然食物中吸收鈣鎂的適當比例。王俊華提醒，女性年紀大了會容易因鈣鎂不平衡，導致骨質疏鬆及牙齒脫落，所以產生復原需加倍留意。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家