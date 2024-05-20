P1X3L開騷在即緋聞女友或會現身　Phoebus：控制唔到

男圑P1X3L將於5月尾假九展舉行首個演唱會，日前3位成員接受專訪時，連聲多謝圑隊幫忙，感激MakerVille代為打點一切，還有請得甚少接新人騷的男圑MIRROR演唱會監製世榮加持，而騷中以氣氛滿滿的跳唱歌為主，自知作品數質不多，所以會翻唱其他歌手作品，他們說：「港、台偶像都有，全部都係自己嘅偶像。」

雖然不會刻意請嘉賓上台，但台下必定友好共聚一堂，包括曾和成員吳啟洋（Phoebus）及葉振弘（Marco）傳緋聞的組合5G成員許寶恆（Alice）及何洛瑤（Sica）。問到再請Alice出現，可擔心緋聞再被熱炒？Phoebus豁達謂：「唔怕啦，都冇辦法，控制唔到，（咁你哋弄假成真？）搞咗個騷先啦，佢哋係公司Artist，唔請都要到，哈哈哈。」至於Marco則反問誰是其緋聞女友，歐鎮灝（George）則說會請媽媽到場。

Marco又謂望在演唱會後，外界會愛上P1X3L的歌，再將支持轉化成動力，推動他們推出更高質的作品，問到可覺得男圑競爭大？Phoebus就謂只會做好自己，不會跟他人作比較，Marco則說：「做到大家爽嘅作品就得，以前爭曝光啫，依然冇呢首歌仔唱。」3子又謂渴望假期，Marco自言連請兩周假陪家人到日本旅行都不成功，又謂：「其實唔係埋怨，不過要有生活，有時間休息沉澱先有高質作品，兩日假都唔批，要遞假紙。」

場地:iza'bis by city'super