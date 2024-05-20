康城電影節︱狄美摩亞怪衫現身新片首映獲長達13分鐘掌聲反應最好

荷里活女星狄美摩亞（Demi Moore）主演的血腥驚慄片新作《The Substance》入圍今屆《康城電影節》「主競賽單元」，影片於香港時間今日凌晨舉行首映禮，影片播畢後獲現場觀眾站立拍掌長達13分鐘，成為今屆《康城》舉行目前為止拍掌時間最長的「主競賽電影」。

已有27年沒有出席《康城》的狄美依然「明艷照人」，她穿上一條設計獨特的金色低胸裙現身，而左胸前更配有一條超長三角形的巨型裝飾，盡顯「霸氣」！除了狄美之外，同片的女星Margaret Qualley以及男星丹尼斯奎特（Dennis Quaid）都有出席首映。此外，兩大超模Rosie Hunting-Whiteley與Alessandra Ambrosio亦有以性感打扮現身首映。

據在場人士指影片完畢後播緊工作人員名單時觀眾已開始拍掌一直到了全片播畢後，觀眾的掌聲仍然不斷。新片被指是其「翻身之作」的狄美亦有對住大會的攝影機送上飛吻並連聲多謝。由於影片放映時間延遲了20分鐘開始，導致首映到凌晨1時才結束。

在首映舉行前，狄美亦有出席該片的記者會，而她更帶同愛犬Pilaf亮相。