余思霆被男地勤撩到台灣汽車旅館車震　留極大陰影去信航空公司

前華姐冠軍余思霆在多個旅遊節目因身材火辣起晒朵，成為不少宅男夢中女神，上月生日的她與閨蜜來個台灣之旅，出發前在機場一家餐廳，一行幾個女仔卻遇到不快事，被人撩車震，令她至今仍飽受困擾。她在社交網更揚揚千字，現身說法自己的不快經歷。

她寫道：「在我開始分享我生日之旅之前，有件事想跟大家說，也許只有遇過的女孩才會懂，而我不希望有下一個女孩。在四月的某日大約13:06左右，我和閨蜜開開心心地準備從香港到台灣，到機場後我們去了某冰廳，坐在六人桌的最右邊兩側，我們邊吃邊聊天，當下我們用國語對話 ，因為我們是台灣人（但我們會都會說廣東話），當時我們的旁邊坐滿了某航空公司的地勤人員，穿着制服和反光條背心。當我的閨蜜正聊的開心的時候，我聽到旁邊四位男士的其中一位看了看四周，然後用廣東話說男士：『今天咩日子 點解咁多女？』因為這句話引起到了我的注意，可以一心多用的我表面上在跟閨蜜聊天，但事實上我正聆聽着這些男士的對話，男士：『誒～係台灣妹喎～有沒有興趣呀？可以去台灣的汽車旅館，台灣啲汽車旅館好好㗎！仲可以車震添！』」

「聽完這些對話我感到極度不安，當時我不知道該怎麼做，由於知道自己是公眾人物需要低調，但亦感到自己被冒犯，所以最後用廣東話跟他們說：『其實我哋聽得明廣東話嘅！』他們頓時安靜，我在他們不知道如何反應的當下說：『再見。』以我的個性，我原本以為應該過兩天就會忘記這件事，但現在已經過去半個多月，直到我昨天再次到了香港機場，不斷的想起這件事，覺得非常不舒服以及惡心。他們就坐在我們旁邊，幾個男士大聲地言語騷擾我們兩個女生，就因為我們是台灣女生，就該被帶到汽車旅館？就該被車震？這件事真的讓我留下了很大的陰影，我想了好久，決定站出來！因為我覺得不應該讓這些男士忘了這件事！因為這是不對的！如果這次我不說出來，他們會不會繼續傷害更多的女孩呢？我很清楚地在他們的制服上看到了他們所屬的公司，也已發送信息到該公司，但卻未得到任何回應。女孩們，如果遇到類似的情況要勇敢站出來 ！」

她接受東網訪問時說：「非常唔舒服，點解台灣女仔被人覺得好容易車震、去汽車旅館？台灣女仔一定就要浸溫泉？點解台灣女仔就要被人兜口兜面講！」而她今日再留言為自己打氣：「不開心的事，說完了來點開心事吧！生日快樂啦！！！」