小S二女Tube Dress上陣6連發　被讚激似姨媽大S

台灣女星小S（徐熙娣）和老公許雅鈞育有3個寶貝女兒，其中有着清新脫俗美貌加上出眾氣質的二女Lily，吸引許多粉絲關注。時常透過社交網分享生活的她，昨日（19日）連續晒出多張靚相，讓網友看了直呼：「真的很像你的姨媽大S！」

才16歲，卻已經帶有成熟魅力。照片中可見Lily放下一頭烏黑長髮，穿上黑色Tube Dress，露出纖細蠻腰，一連變換6種姿勢，除正面看向鏡頭，還轉身舉手將頭髮撩起，側身對鏡頭秀出美背。

嫵媚表情加上媲美模特的專業擺拍姿勢，讓貼文曝光後，立即吸引上萬網友朝聖「太美」、「真的很像妳的姨媽大S。」、「專業Pose 6連拍」、「勇敢做自己。」但也有人直言「明明就像小S姐一樣漂亮，為甚麼都要說像大S？」

其實Lily的外貌並非第一次被稱讚，之前也曾被網友認為臉像林志玲，讓小S發文自虧「原來我只有兩個女兒啊，一個竟然是林志玲或大S的，我明明記得開了3次刀啊！」結果釣出林志玲本人現身回應：「太美了，和你一樣！」而Lily也因此被廠商睇中，不只與媽媽小S一起出席活動，之後還接下保養品品牌代言。