精選主題食材　打造限時美食

每個人的口味都有不同，總會對某款食物或食材情有獨鍾，有餐廳以不同的食材做主角，打造期間限定的美食，大家要把握機會，在指定的時間內盡情品嘗你喜歡的菜式和美酒，慰勞你個胃。

奢華魚子醬

被喻為海中黑鑽的魚子醬，可以為菜式錦上添上，中環米芝蓮二星北歐日本風餐廳在這個5月推出限時魚子醬嘗味菜單，菜單內其中幾款菜式會配法國品牌魚子醬，開胃菜以金菜頭配辣根和自家製酸忌廉打開序幕，加點魚子醬突出鮮香。澳洲黑唇鮑魚配魚子醬餡餅，再加上混入鮑魚肝醬的壽司飯和鮑魚湯享用，鮮味加倍。清酒煮北寄貝配濃郁醬汁和魚子醬，層次豐富。

「芝」味滿瀉

香口惹味的芝士最是邪惡，連鎖意大利餐廳於5月推出「尋覓芝味 2.0」系列，內有多款美食。素食前菜香草焗流心芝士，半軟硬芝士加羅勒、大蒜和焦糖洋葱，和香脆麵包一起吃，相當開胃。手工意粉有熱溶帕爾馬芝士韭葱意大利雲吞和四重芝士帕爾馬火腿扁麵，前者選用24個月特級帕爾馬芝士配芝士脆片，後者選用意大利戈貢佐拉藍芝士、帕爾馬芝士、綿羊奶芝士和羅馬芝士，口感滿滿。甜品以布袋芝士作結，芝士控不可錯過。

本地原蜜

清甜滋潤的蜂蜜有益健康，本地亦有自家品牌，銅鑼灣歐陸餐廳為慶祝周年紀念，會和本地蜂蜜品牌合作逢星期六、日及公眾假期供應本土原蜜」周末下午茶套餐。茶點會選用荔枝蜜、龍眼原蜜和鴨腳木原蜜入饌，迷你鬆餅會配3款蜂蜜，品嘗過後可大擦魚子醬滑蛋三文治、煙熏三文魚青瓜三文治、緬因州波士頓龍蝦三文治、法式黑松露蛋批和日式明太子麵豉脆筒等鹹甜。手工甜點有選用蜜糖創作的杧果蜜糖蛋糕和香蕉蜜糖朱古力撻，除了配咖啡或茶，也可選擇享用手工蜂蜜雞尾酒Down To Bee's Knees。意猶未盡的話，可現場選購本地原蜜產品或氈酒，繼續度過甜蜜的一天。

清新白蘆筍

現時正是白蘆筍當造時節，這個5月，灣仔精品酒店意大利餐廳選用當地白蘆筍推出多款主題菜式，三道菜午餐菜單會提供暖白蘆筍配有機蛋黃‧意大利火腿和Grana Padano芝士，晩餐菜單則有意大利貝殼麵配白蘆筍醬‧羅馬佩克里諾羊奶芝士和水芹、意大利頂級7年米配白蘆筍和黑松露蛋黃醬，以及烤羊扒配香草奶油醬‧白蘆筍和馬鈴薯。來6月3日至8月2日則以開心果做主題，包括有橡葉沙律配卡布里斯芝士‧樹莓和勃朗特開心果、扁意粉配勃朗特開心果青醬‧檸檬和Grana Padano芝士，晚餐則有野生火箭菜青醬‧普利亞布拉塔芝士‧烤開心果和阿瑪菲檸檬和烤和牛面脥肉配馬達加斯加青椒‧開心果牛油餡皮‧薯蓉和迷你胡蘿蔔，大家可按喜好選擇。