大食懶張致恒搭港鐵有陣噏臭味　老婆發火問：使唔使賣身養埋你！

藝人張致恒（Steven）與粉絲「雯雯」區燕雯奉子成婚，四年抱四育有四子，因二人經常鬧婚變又被人追數，日前雯雯更發恐怖「離開世界」宣言，令不少網民擔心。然而，Steven早前稱找到新工作，在尖沙咀的茶餐廳工作，近日有網民搭港鐵遇見他，未知是否為工作而坐車，不過雯雯今日（20日）就在限時動態冇開名，寸老公係大食懶：「屋企面臨咁大問題，每日只識瞓同屙，我使唔使賣身養埋你？到底你喺呢個世界生存為乜？」

話說回頭，Steven當日在港鐵頭戴漁夫帽及眼鏡，穿上累色Tee及鬆身褲，未有脫下背囊，坐在車廂內座位的最側位置。他全程非常忙碌，一直篤手機又錄音訊，間中才抬頭望一望身在何處。拍攝的網民留言：「第一次見到大明星，差點不認得錯過了。如果不是平時看新聞見他戴開那頂漁夫帽都不認得 #野生捕獲 #張致恒。」

不過有網民對拍攝者形容張致恒是大明星，不太認同：「想知道他是誰？」、「明星，好好笑」、「咁都叫大明星」、「幾時是大明星了」。有網民指張致恒「曾經紅過」：「佢後生都好靚仔，依家搞成咁」、「年輕時像混血兒很帥」。由於張致恒近年予人「財困」感覺，有網民嘲諷留言：「最尾幅圖錄音係咪問人借錢」、「救命！我覺得佢身上有一股噏臭味。」