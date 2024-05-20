與蔡依林拖晒手登熱搜　王俊凱被逼供理想對象神回面都紅

台灣天后蔡依林連續2天在杭州開唱，昨晚（19日）更請來人氣男星TFBOYS中的王俊凱，同台合唱《檸檬草的味道》、《心引力》，驚喜合作讓歌迷尖叫連連。合唱結束後，蔡依林也和王俊凱在台上大聊理想型話題，王俊凱一句話嬌羞回應，關鍵字瞬間登上熱搜。

蔡依林結束重慶和泉州行程後，18、19日連續2天到杭州開唱。王俊凱昨日更驚喜現身跟天后同台，兩人久違合作，除了演唱《心引力》外，也唱了蔡依林的經典歌曲《檸檬草的味道》，更一起牽手對視，甜蜜滿滿。

蔡依林更在台上「採訪」王俊凱，表示她知道王俊凱的粉絲名稱叫「小螃蟹」，剛好很多小螃蟹也來看她演唱會，她就藉此機會替粉絲問問看王俊凱的理想型是哪種？只見王俊凱聽到問題時滿臉嬌羞，開玩笑回答：「我的理想型，應該是個女生！」幽默回應逗得全場哈哈大笑。

蔡依林聽後則持續追問「除了女生以外呢？」即令王俊凱難以招架，搞到面都紅晒，最後他只笑說：「我希望她跟我一樣都愛唱歌 其他的再說吧！」該段對話也被粉絲翻拍上傳，關鍵字「蔡依林問王俊凱的理想型」更因此登上熱搜榜單。

網友看了也紛紛留言「我我我，是女生，很喜歡唱歌」、「感覺跟小凱站在一起的蔡依林都變e（外向）了」、「蔡依林好美，王俊凱你好帥」、「啊啊，還牽手了，還一起晃了起來」。