汪峰520認愛「翻版章子怡」　爆戀愛時間綫力證冇婚內出軌

內地歌手汪峰近日盛傳有新女友百萬網紅森林北（李巧），今日「520」汪峰終於官宣戀情，發千字長文認愛，他表示為了保護在乎的人，決定發聲：「去年在我離婚兩個月後的10月份，因為工作關係在新疆認識了李巧女士（森林北），在相識的過程中，我感受到她對工作和生活的執著樂觀，看到她身上的正直和善良，認識大約四個月後我們開始交往。」自揭戀情時間綫，力證並無婚內出軌。

他又提到日前被拍得與女友拖手一事，豈料事件不斷發酵：「幾天前她出差來北京，當我們和孩子以及朋友們結束晚餐返回時，被媒體拍到，並發布了一則新聞和幾張非常日常的照片。可從那一刻起僅僅幾天時間，某些別有用心的人，開始不斷的惡意捏造及歪曲事實，協同網絡水軍，引發大量的不實揣測，對我們實施輿論攻擊。這其中很大比例的誹謗和污衊都指向李巧女士，出現層出不窮的不實言論和人身攻擊，企圖抹黑她的一切。」

他為對女友帶來傷害致歉，又強調與章子怡離婚並非與第三者有關：「我上一段婚姻的結束，是當時我們夫妻雙方慎重且負責任的決定，與任何人無關。在離婚正式生效前，我與李巧女士完全不認識。關於『去年7月我倆的ID在同一個城市，所以說明我們那時就已經在一起』這類惡意揣測，純屬誹謗。請大家不要再相信不實的新聞，並且停止傷害無辜的人。」

另外，汪峰素來有「汪峰效應」，每逢有事宣布，定必有大事發生蓋過風頭，今次他官宣戀情，就撞正伊朗總統墜機亡，即被網民諷刺「汪峰效應」又生效。