胡杏兒任表演嘉賓晒歌喉　憶述與胡楓初見面：靚仔到震

藝人胡楓(修哥)日前於澳門開騷，除了邀得電影《飯氣攻心2》拍檔鄧麗欣、王菀之及張繼聰任嘉賓外，身為三子之母的胡杏兒亦有抽空現身任表演嘉賓，修哥憶述說：「杏兒第一次和我為節目拍攝外景時，她整個人是在震的，連講對白也是在震，我即時叫她不要害怕。」杏兒對此笑說：「是否因為你太靚仔？我小時候經常看粵語長片、對你的印象最深刻，你姓胡，我也姓胡，為何這個明星可以這樣風度翩翩？高大有型靚仔，那時我便希望我日後的丈夫像你那麼有型便好了，幸好現在也找了一個，雖然他未及你那麽有型和靚仔，不過也ok的。」

與修哥想當年一輪後，杏兒便獻唱了《妳的名字我的姓氏》，直言敬佩修哥如此高齡開騷，亦欣賞他於舞台上的精彩演出，又感謝對方邀她擔任表演嘉賓:「見他唱足3個多小時仍活力十足，值得我們後輩學習他不屈不撓精神。」

至於契仔張家輝則在表演時表示：「今日出席契爺修哥演唱會，我習慣了他開演唱會，如果我在香港一定會參與，我陪他玩到沒完沒了，他繼續開我便繼續跟他唱，修哥，好嘢！」而完騷後，修哥於慶功宴上獲頒「全球最高齡華人至尊演出家榮耀大獎」證書及獎座，表揚他在演藝界的敬業樂業，締造非凡成就。