《繁花》登陸無綫！王家衛：劇中我在上海看到了香港

由王家衛執導及監製、胡歌及唐嫣主演的劇集《繁花》，將於6月3日起於翡翠台推出。該劇於內地播放時熱度不斷，劇中演員全以上海話為主進行拍攝，而為保持最原汁原味，無綫屆時將設普通話主聲道及上海話次聲道「任君選擇」。

《繁花》描述上世紀90年代上海經濟剛剛起飛，滿街都是力爭上游的實力野心家。王家衛曾在劇集花絮中說：「也許觀眾在看我們劇的時候，會認為某些場面太過繁華了。那是因為我們要還原的是當時人、當時的感受。我第一次走進我們的黃河路的時候，我體會到甚麼叫『雙城記』，在我以前的電影裏，我在香港看到了上海；在這劇裏，我在上海看到了香港。」可見上海與香港多年來的發展可謂異曲同工。

被譽為「2024年必追陸劇」的《繁花》，自播出後在內地累計有效播放達15億、熱搜話題逾2105個、話題閱讀量約115億、該劇評分持續高開8.7分，更在短短半年內，橫掃不少頒獎典禮，當中包括《2024 電視劇品質盛典》等等，而胡歌更於《第二屆中國電視劇年度盛典（CCTV）》獲頒發「年度男演員」，成績裴然，香港觀眾今次可以「等睇好戲」。