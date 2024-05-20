倪晨曦佗B嗜甜明顯增磅　得老公貼心照顧

藝人倪晨曦（Elva）與湛琪清（Jessics）今日（20日）出席甜品店開幕活動。下月便迎來第三位小公子的Elva，笑指自己每次懷胎都愛吃甜食：「第一胎嗰陣冇Check性別，個個都話我咁鍾意食甜一定係生女，我證實呢樣嘢唔可以作準，哈哈！」她表示吃太多甜食的確令體重有所增加，尤其近期明顯變重，讓她有點擔心，不過經醫生檢查後一切正常。續指雖然已是第3胎，但仍會緊張，而且同時還要照顧2位囝囝相當忙碌，但幸好老公亦非常貼心幫忙照顧，談到今胎仍是囝囝，會否想追個小公主？她表示BB是上天送給她的禮物：「3個仔都係天意，本身係諗住過幾年先生第3個。」她笑言不敢再講封肚，亦表示家中空間仍夠用，未需要找地方搬遷。

至於懷孕8個月，下月預備生B仔的Jessics，笑言老公金承威相當緊張，會提點她不要出太多活動，故今次活動後應該會開始閉關待產：「屋企依家開始好多嘢準備，要預備BB房同BB用品。」已經育有1女的她，對將能砌成個「好」字感到非常高興，又指囡囡亦很期待弟弟來臨：「佢好Sweet，每次見到我個肚會Say Hi細佬，又會錫錫個肚，相信佢哋嘅關係會好好。」她表示平日不太愛吃甜，但佗仔後卻不停吃，結果得了妊娠糖尿病：「開頭我食得太多甜嘢啦，依家食清好多，隨身戴住儀器Mon住血糖。（BB改名未？）未呀，同老公日日都嗌緊交傾改名，哈哈！」她表示已每天向囡囡落嘴頭幫口，更因此被老公指不公平。