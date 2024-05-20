許志安出道38年心態轉變：依家個台有幾細都唔怕

歌手許志安（安仔）早前舉行澳門演唱會期間，接受好友黎芷珊主持的無綫節目《芷珊約您》專訪。2019年經歷「安心事件」後的安仔，曾一度短暫退出演藝圈，直到2022年9月舉行網上音樂宣布復出，去年更於多地舉辦巡唱。出道38年的他，承認心態上有很大的轉變﹕「依家個台有幾細我都唔怕，總之一響聲，我就有信心唱得最好。」又直言希望大家能給他機會改過。

受訪當天安仔獲30多名親戚到場支持，他指以往僅於農曆新年才「齊人」，難怪他相當感觸，甫落台即流下男兒淚：「今次有種無形壓力，對我嚟講係意義重大嘅一日，屋企人好耐冇睇我上台唱歌。」他又透露人生首次於紅館開騷，一度緊張至呼吸困難。

至於1986年與天后梅艷芳合唱《將冰山劈開》，安仔透露當時MV是分開拍，他更說：「當年歌曲入圍《勁歌》總選，表演者係梅姐同草蜢，為我嚟講係人生第一個打擊，嗰時係有唔開心。」直到入行15年後，他終勇奪勁歌「奪最受歡迎男歌星獎」，領獎時激動落淚，他透露當時其實早已準備一套華麗戰衣，但因「收錯風」以為自己未能得奬，最終換回一套舊衫，所以當公布自己得奬時感到相當意外，又坦言得獎後曾被勝利蒙蔽自己，經常放大自己。

節目尾聲時安仔透露他「夾硬」將早前領養的貓咪，生日日期設為8月12日，與自己同日生日：「第一次帶佢睇醫生，醫生問幾大，我估計3個幾禮拜，推斷8月中，所以夾硬話佢聽8月12日，獸醫都覺得好奇怪你咁清楚，明明係領養！」