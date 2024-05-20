陳健安超級錫粉絲　鬧市中心拖手傾心事

歌手陳健安（安仔）日前突襲銅鑼灣宣傳新歌《戀愛腦之死》，更特別找來特技化裝師，為他還原MV中的獨角妝，並以該造型現身，與近百位歌迷近距離見面，他說：「今日嚟到銅鑼灣同喜歡我嘅人傾吓偈，因為平日好少機會可以一對一同歌迷或者愛我嘅人傾偈，通常都係我出活動見到，同我講拜拜、收佢哋嘅禮物，聽到佢哋講『我好鍾意你呀』，但今日落嚟就可以多少少時間傾偈，同埋今早再搵特技化裝師整番MV嘅妖怪角造型，等大家可以留念。」

當日有近百歌迷聞風而至，在場工作人員向他們派發籌號，每人會有一分半鐘時間，與安仔坐在馬路中心一對一、面對面傾心事，話題內容不限，亦可以根據現場的提示卡，作為談話內容，話題包括音樂、健身、旅遊、飲食等等。當日除了聚集了一大班「族人」，很多路過的市民亦停下腳步，圍觀趁熱鬧，令現場一度人頭湧湧。雖然話題內容多不勝數，但大部分女歌迷均主動要求跟安仔拖手對話，亦有部分男歌迷提出相同要求，問安仔跟歌迷拖手對談有甚麼感覺？他說：「剛才有手拖手嘅行為，其實要睇佢哋覺得呢個動作係咩意義，有人覺得係心靈靜化，有人會有戀愛嘅感覺，其實咩感覺都唔重要，最緊要令到佢哋開心。」