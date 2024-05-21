「台灣妹」被標籤！余思霆遭地勤性騷擾　撩旅館車震

前華姐冠軍余思霆早前展開生日之旅，出發前在機場與閨蜜以國語對話，怎料因而被標籤，有身穿航空公司制服的地勤人員出言撩車震，不甘被性騷擾的她即場反擊，並去信航空公司投訴，惟未獲回覆。留下陰影的她挺身而出，發千字文公開事件，希望不要再有男士用卑劣手法傷害女性！

余思霆身材火辣，不時在社交網上載水着靚相派福利，因而成為不少宅男的夢想女神，不過上月生日的她，與閨蜜返台灣老家度假，於香港機場一間餐廳遇上不快事，事件至今仍令她飽受困擾！

事隔差不多一個月，思霆尚未釋懷，前晚在社交網爆Seed分享事件始末，當日她本與閨蜜開開心心期待台灣之行，一行人在機場的餐廳邊吃邊Girls Talk，由於眾女均是台灣人，全程以國語對話，沒料卻引來旁邊的男士們注意，並以有色眼鏡看她們，思霆寫道：「我們的旁邊坐滿了某航空公司的地勤人員，穿着制服和反光條背心。當我的閨蜜正聊的開心的時候，我聽到旁邊4位男士的其中一位看了看四周，然後用廣東話說：『今天咩日子，點解咁多女？』」此番話引起思霆注意，邊與閨蜜聊天，邊聆聽男士的對話，該男士說：「誒~係台灣妹喎~有沒有興趣呀？可以去台灣的汽車旅館，台灣啲汽車旅館好好㗎！仲可以車震添！」

當場出言反擊

突然被陌生人言語性騷擾，思霆當然佛都有火，二話不說以廣東話回應：「其實我哋聽得明廣東話嘅！」於來不及反應之下，思霆拋下一句「再見」便離開，她原以為自己的樂天性格，大多過兩天便會把事情拋諸腦後，怎料原來蒙上陰影：「我昨天再次到了香港機場，不斷的想起這件事，覺得非常不舒服以及惡心。他們就坐在我們旁邊，幾個男士大聲地言語騷擾我們兩個女生，就因為我們是台灣女生，就該被帶到汽車旅館？就該被車震？」

上載蛋糕照打氣

想了又想，她決定勇敢站出來：「我覺得不應該讓這些男士忘了這件事！因為這是不對的！如果這次我不說出來，他們會不會繼續傷害更多的女孩呢？我很清楚地在他們的制服上看到了他們所屬的公司，也已發送訊息到該公司，但卻未得到任何回應。女孩們，如果遇到類似的情況要勇敢站出來！」

怒氣未消的她，昨日接受東網訪問時說：「真係好唔舒服，點解台灣女仔被人覺得好容易車震、去汽車旅館？台灣女仔一定就要浸溫泉？點解台灣女仔就要被人兜口兜面講？」及後她再於社交網留言：「不開心的事，說完了來點開心事吧！生日快樂啦！」並上載捧着蛋糕的靚相為自己打氣。