【是日通勝】

農曆四月十四

甲辰年 己巳月 乙酉日

吉時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、嫁娶、動土

忌：栽種、詞訟、會友

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：44、13、02

幸運顏色：黑色、藍色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：財運不錯，可作小額投資，易獲理想回報。

金牛座：遇到麻煩忌慌失失，保持淡定可找出對策。

雙子座：事業運強，做好本分，不愁沒有上位機會。

巨蟹座：不熟不做，謀事要量力而為，逞強沒好處。

獅子座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

處女座：謀事阻力大，回報遜於預期，無奈又無助。

天秤座：享天時地利人和，放膽追夢，勿浪費時光。

天蠍座：工作表現獲讚許，宜保持謙遜，繼續努力。

人馬座：投資有進帳，但不能強求，亦要見好就收。

山羊座：生活不太愜意，但只懂抱怨無助改變現狀。

水瓶座：對伴侶要求別太苛求，應多點體諒和包容。

雙魚座：小不忍則亂大謀，缺乏耐性容易惹上麻煩。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）兔 易破財

鼠：要管好自己的財產，避免先使未來錢。

牛：抵抗力差，身體易出問題，注意休息。

虎：小財不出，大財不入，花錢進修冇蝕底。

兔：是日沖煞，容易破財，需要勒緊褲帶。

龍：事業運不佳，抗壓力跌，出錯機會大。

蛇：運勢平平，工作遇阻滯，需留意細節。

馬：需檢討做事習慣，事業才可取得突破。

羊：心態正面，能冷靜應對生活上的煩惱。

猴：做事得心應手，面對競爭壓力也不怕。

雞：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

狗：飲食宜清淡，重口味食物不可吃太多。

豬：財運不錯，但投資前要先做風險評估。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

十二建除日

在一般擇日選吉時，很多人都會參考一下曆書，即俗稱《通勝》。在選擇日子之時，多數會觀看十二建除日之利好與否？所謂十二建除日，即是由該月地支開始起建日，跟着是除日、滿日、平日、定日、執日、破日、危日、成日、收日、開日、閉日，周而復此，譬如正月是由寅起建，二月由卯日起建，三月由辰日起建日。

現簡單介紹一下十二建除日之含義，建日有建設、建立之意，為一月之所主，有言此日極旺，只宜帝王將相，起宮殿廟宇之用，一般平民百姓，恐受不利，故不宜用之。

除，有除舊立新、解除之意，宜祈福、求醫治病、納吉。滿日有圓滿、滿意之意，但亦有人認為滿則損，表示先吉後凶，此中便看你認為如何了。平，有平定、公平、平平穩穩、平安之意。定，有定立、定然、安定之意。執，有執着、執行之意，一般做生意開張的人不喜歡，因有執笠之意。破，有破舊立新、破壞、破損之意，故一般人做喜事都不用，但若破土、求醫、拆屋則不忌了。

危，有危險、危機、危中有機之意。成，有成功、成就、成立之意。收，有收穫、收入之意。開，有開始之意、故一般吉事都喜好，但安葬則不宜。閉，有關閉、閉門不納之意。