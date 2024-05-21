娛圈單打｜羅密歐對鐵血戰士　睇到雙眼以為出事

「啊！羅密歐，羅密歐，為何你是羅密歐？否認你的父親，放棄你的姓名；如果你不肯，那麼只要發誓做我的愛人，我便不再是卡帕萊特家的人。」當茱麗葉對着羅密歐吐出如此纏綿悱惻的台詞，大家心底湧現的畫面，係90年代里奧勒度狄卡比奧與嘉露兒丹絲版本，還是最新的舞台劇版本呢？

最新一版由「蜘蛛仔」湯賀蘭和黑人女演員弗朗西斯卡合演，5月11日在倫敦上演12周，據聞唔止有莎翁原著文謅謅對白，男女主角仲有多場親吻戲，再配以新穎舞台效果，聽落好似幾吸引，但一睇到男女主角深情對望的劇照，全世界觀眾不分中外紛紛大喊頂唔順，何解？最大問題，咪就係出喺女主角身上囉！

黑人女主角本來已經唔符合原著，但都唔緊要，只要搵個靚女一樣冇問題，可惜弗朗西斯卡點都冇辦法同個靚字沾上邊。有抵死網民話佢哋並唔係深情對望，而係拳手出場之前憤怒互睥；又有網民直接將女主角形容為《異形》、《鐵血戰士》！喂，呢兩大東西，都係荷里活最知名嘅外星怪獸啊，咁女主角副尊容達到乜嘢級數，唔使講出口啦。

近年荷里活左膠風氣盛行，乜嘢都要話種族平等，去年迪士尼製作的真人版小魚仙，由黑人女歌星Halle Bailey飾演，當時已經惹起爭議，話佢係最醜嘅美人魚！點知家陣茱麗葉一出，小魚仙即刻變仙女！

講到尾，好多嘢一旦過猶不及，就會變成戇膠膠，究竟需唔需要為咗追求所謂的種族平等，夾硬要有色人種演出經典角色？咁樣做究竟係令觀眾受罪，還是為難了主角？