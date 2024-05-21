譚輝智處男騷再起舞　周吉佩獲粉絲「越洋」追星

無綫節目《中年好聲音2》亞軍譚輝智成為首位開騷的學員，本周日將於九展正式踏台板，舉行首個個人演唱會。談到籌備時間倉促，他直認：「好彩比賽團火仲喺度，我都未試過一次過唱30首歌！（覺得自己好厲害？）唔勁，只覺得搏啫！完成個騷再算啦！」

雖然之前在比賽時跳舞被笑似做早操，但他預告今次將再展舞姿：「有跟老師學。（有進步？）另類進步。」又透露會邀請一至兩位嘉賓，但暫時要賣關子，又稱「中一」及「中二」生都會捧場。，現時他每周亦會游水4至5日練氣以備戰演唱會。談到尚未有代表作，他坦言：「其實我未定目標，呢兩年又要兼顧美容生意，依家都摸索中。」

周吉佩英國吸金

另外，「中一」冠軍周吉佩日前應英國紐百利馬場邀請，專程飛往當地為活動環節「Hong Kong Garden」擔任表演嘉賓．據悉，他是該馬場首位獲邀獻唱的華語歌手，難怪吉吉直言意義相當。今次匆匆5天行程除由太太擔任助手，幫手協調工作及充當翻譯外，更吸引逾10名粉絲隨行「越洋」追星！此行他順道為新歌拍MV，「我搵咗華人組成嘅英國團隊幫手，我自己就負責度橋及執導，喺香港拖咗成兩箱器材過去。（做埋導演好辛苦？）唔會呀，以前樂隊時代都係自己做啫。好感激粉絲們幫手做helper，令拍攝工作更加順利。」由於日程爆滿，他坦言沒有很多時間陪太太Shopping：「喺倫敦行咗一陣，轉頭已經飛返嚟拍節目，不過梗係愈忙愈好啦！」

場地提供：Amelia Hong Kong @Harbour City