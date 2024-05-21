林峯新片破6600萬票房　外國觀眾等睇劉俊謙

藝人林峯、劉俊謙、張文傑及胡子彤昨晚（20日）現身尖沙咀，出席主演電影《九龍城寨之圍城》520特別謝票場，特意預備了玫瑰花送給現場觀眾答謝。談到電影票房已衝破6,600萬，4子受訪時也表示高興，林峯坦言是超出了想像，表示也留意到觀眾給予很高的評價：「作為香港電影一份子，見到有部作品大家鍾意，又真係會去戲院支持，票房數字其實都好重要，電影去咗內地亦都去咗康城，見到好多唔同國家嘅觀眾，真係睇得出佢哋係鍾意呢套電影。」

劉俊謙亦指有外國觀眾跟他說「Waiting for come back」，感覺像等待了港產片很多年，彷彿我們曾消失了再出現一樣，感到相當鼓舞：「我相信大家都唔容易，亦唔係話想拍一套好戲就一定拍到，天時地利人和，我覺得今次係一個新嘅開始，唔代表《九龍城寨之圍城》係最好，我覺得係為港產片打咗一支強心針，我哋大家一齊行落去。」對於首次到康城，當電影播完後，現場觀眾站立鼓掌10分鐘，當時被感動落淚的張文傑直言有如被觀眾搶走了靈魂一樣：「好激情，不如你哋停啦我頂唔住，其實戲入面最後播嗰首歌，一播就已經有Feel，就已經忍唔住，所以一聽到呢首歌就會好敏感。」問到是否有信心票房能破億？4子表示會盡做。提到外間要求他們出團歌，林峯笑指要看其他兄弟想唱快歌或慢歌，又表示剛去過康城，心情仍然停留在夢幻感覺。

談到電影公司宣布開拍續集《龍頭》及《終章》，林峯對香港電影能多了一部系列之作感到高興，4子亦表示之後會繼續為電影練打，問到張文傑會否希望於新作脫下面具？他表示沒所謂：「戴住面具可能可以幫到某啲感覺，我又唔係好介意。」對於有傳會開拍《信一傳》，劉俊謙説：「有聽聞過，但自己未收到任何通知，若果有機會都想拍。（你個角色好受歡迎，依家好多人自稱劉太？）如果嗌劉太，應該我阿媽反應就大啲，哈哈。」

提到胡子彤在康城被認錯是梁朝偉一事，他坦言不清楚事件，但自己的英文名同樣是Tony，劉俊謙即謂：「聽到好多人叫Tony，我哋仲諗唔通梁朝偉喺度？」林峯則指當地確實有很多人喜歡胡子彤，胡子彤對大家的喜愛感到受寵若驚，又表示很期待《龍頭》和《終章》的來臨，他説：「兩套戲都係要一段時間之後先發生，好期待我哋之後各自嘅修練同經歷，然後再重逢會係咩感覺，就好似套戲一樣。」