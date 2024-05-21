康城電影節︱特朗普傳記新片首映惹爭議　Bella Hadid透視裝搶眼

《第77屆康城電影節》繼續舉行，由漫威（Marvel）超級英雄電影男星「寒冬戰士」羅馬尼亞男星Sebastian Stan 主演的電影《飛黃騰達》（The Apprentice），於香港時間今日凌晨於當地舉行首映禮。入圍今屆「主競賽單元」的《飛》放映完畢後大獲觀眾站立拍掌11分鐘。

《飛》以前美國總統特朗普（Donald Trump）年輕時代於房地產的發跡史作為故事藍本，並由Stan飾演特朗普，而保加利亞女星Maria Bakalova 就飾演他的首任妻子Ivana Trump。除了導演Ali Abbasi與片中一眾演員出席首映之外，來自世界各地的名人紅星包括美國超模Bella Hadid以及奧斯卡金像影后姬蒂班查（Cate Blanchett）等亦有出席。而於今屆《康城》首度亮相的Bella更以啡色透視裙現身，若隱若現，十分性感！此外，亦有一名人士扮成特朗普的模樣現身首映「贈興」。

不過，有傳媒看完影片後爆料指片中有多場極具爭議性的場面包括特朗普植髮的鏡頭，其中更有一幕特朗普強姦妻子Ivana Trump的場面。消息傳出後，參選下屆美國總統的特朗普即透過助選人士宣布將會入稟控告影片的製作人誹謗：「呢件垃圾係純粹虛構，煽動早已被揭穿嘅謊言。」他們更表示這是荷里活人士對選舉的干擾。