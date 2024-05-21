汪小菲與大S反目︱新歡Mandy晒手傷相鬧前夫：想靠我賺錢的蛆！

汪小菲和大S離婚後，昔日夫妻撕破臉，至今官司未了。不過汪小菲的未婚妻Mandy，似乎也同樣和前任反目成仇，Mandy日前突然在社交網限時動態晒出手受傷的照片，還直批前任是「想靠我賺錢的蛆」。

Mandy先是說自己被水果刀削掉一塊肉，雖然很痛但當時沒有叫，因為有人比她更激動；而這個「人」，指的恐怕就是汪小菲。不過接着話鋒一轉，說最近讓她無法冷靜的，只有「突然抓住商機，一直想靠我賺錢的蛆！」

Mandy直指是「還沒死的惡心前任」，說對方沒錢到處騙，蹭她熱度宣傳公司和出書，連身邊不少朋友都有收到對方的私訊要求幫忙宣傳，讓她鬧爆：「你們把我當朋友，就把他給我刪了！」更說：「你沒刪，我就當你們是好朋友，那也只有我把你給刪了！」擺出強硬的態度，直接要朋友選邊站。

Mandy過去曾有過一段婚姻，兩人的婚紗照還曾被翻出；對此，前夫回應：「請大家尊重過去愛的人，過去就過去了，生活輿論何嘗不是有聚有散，希望大家都尊重彼此，也祝大家幸福！」

如今Mandy與汪小菲愛得高調，男方求婚成功後還曬出Mandy手戴鑽戒的照片，並改口喊老婆：「我的老婆來自台北，今天接受了我的求婚。我還是一樣愛台灣，我更愛馬筱梅。謝謝大家祝福！」看來似乎好事近。