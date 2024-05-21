男友去年被頒破產令！JW宣布與Tarzan分手　6年情玩完

王灝兒（JW）與富貴男友葉韋彤（Tarzan）相戀約6年，男友家族生意於前年（2022年）被申請破產，而Tarzan和母親在去年2月7日被法庭頒令破產，同日JW推出新歌《陪你》，藉歌詞「在窘境我會 陪你休閒 每天 每天 如實在挖苦之際盛讚 別太多 就這麼你你我我最簡單…」表明男友「落難」，她會不離不棄。

可是此情經不起考驗，她今日（21日）在社網宣布回復單身，與Tarzan分手，她寫道︰「Almost forgot how its like to be single after 13 years of being in a relationship」、「Life is great, I’ll be okay」，她稱13年後嘗到的單身感覺，未知是否指過去感情生活，一個緊接一個，沒有真空期，又強調自己是一個「Happy Girl」。對於分手，JW接受東網訪問表示：「不作回應了，謝謝大家關心！」

JW與Tarzan拍拖的生活盡見奢華，她亦因男友富貴，多年來背上「拜金」標籤，就此JW曾在訪問激動回應︰「好煩呀！我從來認為falling in love with someone rich，唔等於釣金龜！有乜嘢釣啫？對女仔來說幾unfair！大學畢業以來，我一直勤力工作，我從來、從來！無問過任何人攞錢，亦沒問過屋企人攞錢，從來靠自己！但外間一有標籤，就忘記了我的努力……」

去年Tarzan破產後，被網紅張欣欣（Yan Yan）於社網分享與他們於五星級酒店的高級扒房開派對，即惹網民非議，破產人士怎麼仍過奢華生活。對於因此受攻擊，當時JW網上剖白：「太委屈的感覺得你先知。」男友破產後，無礙JW置業的能力。揚言一直靠自己的她，今年初被揭首次做業主，在渣甸山豪宅區置業，以950萬元進駐春暉道大坑台。