一個麵包　都可以好精緻

早餐或下午茶，很多人都會選擇吃麵包，與其隨便買個包填飽個肚，偶然都可以對自己好點，揀一款精心製作的精緻包點好好享用，近日有新款口味配搭的牛角酥，亦有名廚戲技的星洲口味，就連便利店都有可愛的出品，一個麵包，都可以好講究。

星級包點盒

提到新加坡，大家想到的都是炒蟹、喇沙又或辛辣美食，中環米芝蓮一星歐陸餐廳和本地烘焙店合作，於即日至6月1日推出5款富新加坡風味的鹹甜牛角包和冬甩，鹹食包括喇沙龍蝦牛角包、手撕豬肉肉骨茶意大利冬甩，甜食有玟蘭咖啡榛子二焗牛角包、士多啤梨薑花香草意大利冬甩和黑果焦糖牛奶醬法式泡芙，配搭和味道都是坊間少見。

自選牛角酥

鬆化香口的牛角酥，可以配搭不同食材。連鎖法式輕食店因應灣仔分店重新發場，特別由法國引入新概念的Croissant Bar，烘焙師創作不同造型的牛角酥，讓客人揀選餡料。迷你牛角酥有立方和車輪造型，小巧的骰，可選士多啤梨、海鹽焦糖或黑朱古力餡料。另外，店子的牛角酥系列有多款選擇，玫瑰士多啤梨口味有士多啤梨朱古力配食用玫瑰及凍乾果粒，還有抹茶杏仁、朱古力核桃、朱古力焦糖爆谷、繽紛甜粉和三重朱古力等選擇，Croissant Bar亦會不時推出近口味，讓客人保持新鮮感。即日至6月30日，客人於晚上時後惠顧灣仔分店任何正價產品或套餐滿指定金額，會送法國軟心冬甩1件，數量有限，送完即止。

萌系貓咪

可愛造型的麵包，亦夠吸引力。有便利店於即日至6月5日新推出萌系MEOW MEOW烘焙，當中有9款貓咪造型產品，當中包括藜麥、煉奶、士多啤梨和朱古力芝士貓咪家庭裝或片裝方包，其他有斑蘭味和士多啤梨貓咪孖寶蛋糕及芝士和朱古力貓咪麵包等，可愛又美味，貓奴肯定支持。