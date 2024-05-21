陳家樂撞樣Monchhichi下周公布BB性別　彭發重新出發

藝人陳家樂、湯怡及張文傑等，今日（21日）上午出席彭發執導的驚慄新片《拾荒法師》開鏡。家樂因3個月前曾剷青兼減十餘磅，以拍攝另一部電影，所以今日現身時明顯外形有別以往，「新髪型」更被太太連詩雅指似足Monchhichi！

家樂笑說：「3個月冇剪個頭髮，有咁嘅效果都算係咁，咁啱今次個角色要我不修邊幅，都幾啱feel吖！其實嚟緊另一個角色需要留長頭髮，咁我見彭發casting嘅時候，佢都叫我唔使修剪，就咁用呢個髮型就得喇。」戲中家樂要與出名打得的張文傑仲交手，難怪他謂：「我寧願畀佢打，因為佢識得借力！」

而即將榮升人父，家樂工作接到唔停手，完成《拾》片拍攝後他要飛往馬來西亞開工，繼續搵奶粉錢，不過他表示太太生產時自己會請假10天。當被問到是否已準備好「BB嘢」時，他答：「知道承傳其他小朋友用過嘅嘢，係一種祝福，孫慧雪好好，已經寄咗袋嘢畀我。（佢兩個都係仔，即係你嗰個都係？）大家唔好咁敏感，下星期太太會連英文名及性別一齊公布，留番畀佢。（啱啱過去母親節，有冇幫BB送嘢畀媽咪？）我叫咗謝霆鋒經理人喺英國幫我買包包。」

另外，談到今次與彭發合作，家樂笑謂：「佢以前拍嘅靈異片，搞到我細個時唔係好敢搭𨋢，真係有童年陰影，我同佢講佢對唔住我哋一代嘅年青人。今次都喺片場聽番佢好多嘅故事，啲橋係點樣嚟。」湯怡直言每次身邊有朋友講鬼故，她一定「掩耳盜鈴」，張文傑亦大叫怕怕，被取笑空有外表。

彭發受訪時坦言對上執導的港產片，已是十數年前執導由余文樂等主演的《塚愛》，而今次故事橋段亦已醞釀十年：「靈感來自我身邊嘅朋友，佢係一位修行嘅法師，成日喺街執垃圾，希望幫啲亡魂整理，然後去輪迴。」至於解決財務困難，他坦言：「最艱難嘅時候都過咗，後面嘅可以交畀個天，最緊要活好每一天。（太太情況點？）（同癌魔）搏鬥緊，我開工就佢家姐照顧佢，完咗呢套我就會改台灣繼續開工。（好多工作？）咁又唔使好多，有就得喇。」