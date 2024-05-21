方力申否認曾追陳曉華　擔憂：我會畀人照肺

力申與黃翠如在將軍澳電視城為無綫節目《拍檔廚房》錄影擔任主持。方力申被指與現任女友葉萱拍拖前，曾追求陳曉華，他回應否認說：「以前係單身講乜都冇所謂，但係依家唔係，我會畀人照肺，同埋會影響到佢屋企人對我嘅印象，其實呢單新聞已經係兩年前，因為《逆天奇案2》我話自己個底花，所以先再攞返出嚟講。」

小方否認有追求過陳曉華，被問到到可要解畫？他笑說：「我已經自爆咗先，佢同我講話張相好醜，其實我哋拍拖呢年幾保護得好好，我哋係冇一張合照，亦都可能咁令到外間覺得我哋感情有問題，當然佢唔信，我哋感情亦好好。」小方笑言有想過發佈一張合照放閃，但自言低調，最終也放棄。

梁競徽早前在播出的節目《獎門人感謝祭終極篇》爭櫈仔遊戲時被發現手部觸碰到郭珮文的胸部，被指「鹹豬手」胸襲對方，他回應表示：「都幾犀利，如果用正常速度去睇唔會睇到啲咩，我自己現場亦都feel唔到，文文亦都feel唔到，將片段慢鏡逐格逐秒去睇，就話你掂到。我應該係掂到，但係咪所講嘅標題呢，玩遊戲有啲碰撞係好正堂，當時有人砸緊落嚟，我要保持平衡，隻手支撐開咗，文文又想搶張櫈，基本上大家都互相觸碰到。」

他指新聞出街後也感到緊張和困擾：「對於任何男士嚟講，呢個係一個好嚴重嘅指控，即係非禮、刑事喎，好多人可能只係睇標題，如果我啲仔女嘅同學家長信咗咁點呢，公司經理人同我做啲精神輔導，過人先舒服返啲。」他直言 覺得事件嚴重，也不知怎去處，有想過作出澄清，但又擔心越描越黑，也感激郭珮文主動作出澄清：「明白需要娛樂新聞，寧可話我遲到、早退，但係有啲嘢係唔講得笑。」廚藝了得的陳煒節目要與梁競徽對戰4個回合，要煮7個餸，今次難度相當高，事前與拍檔廚師已經練習了一星期，落足心機練習。