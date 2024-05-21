保琦效法「大表波」操胸　曾考慮參加健身比賽

組合ERROR成員吳保錡、鍾慧冰及陳月媚（媚姨）今午（21日）出席ViuTV節目《Auntie妳好東南亞玩番轉》宣傳活動。席間分享拍攝難忘事時，媚姨指自爆在泰國泳池邊，被收100匹作服務費的靚仔抱起，而自己則向對方獻吻。鍾慧冰透露原來她試過於一間酒家「畀仔圍」，更抱她上枱跳舞，而途程中保錡角色扮演精子，令她與媚姨重溫當母親的感覺！

保琦現身時，上衣難掩澎湃胸肌，但他謙稱不能與「大表波」邱士縉比較：「有排都未到佢Level，人哋操咗好多年㗎，而且肌肉唔係一時三刻可以好靚，要慢慢累積。（諗唔諗住遲啲除衫晒本錢？）有諗過一係玩盡啲去參加健身比賽。」

談到今次拍旅遊節目，保琦則每日收工都會繼續在酒店附近練跑，又笑說：「工作人員安排咗男仔俾兩位auntie，亦都安排咗俾我，所以喺節目內我有咀同性，咁都唔係第一次，以前都成日同阿Dee（何啟華）咀，我計過入咗嚟6年，每年都會咁樣咁一次！（如果有得揀，最想同邊位男演員咀？）G-Dragon同Justin Bieber啦，因為一咀就紅，哈哈！」

至於接下來工作，他透露剛於日本拍節目返港，又忙於宣傳與方皓玟合唱新歌，稍後又要參與體育節目新主持的揀選工作，可謂忙過不休，又咪好乖指公司一向對他不薄，自己亦逐漸清晰日後的路應該如何走下去。