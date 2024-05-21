東冲有料到：Amazing泰國建築

這趟旅程入住的酒店，正好欣賞到Grande Centre Point Space Pattaya充滿美感的外觀，入夜亮燈後更有太空基地的感覺。（胡慧冲提供）

剛前往泰國芭堤雅進行採訪，但本文要提及的並非旅程中入住的新酒店，反而想講講當地另一間酒店Grande Centre Point Space Pattaya。

其實這間酒店我早前也曾作報道，最大賣點是採用了太空主題布置，並設有佔地甚廣的水上樂園。當時入住只覺得酒店內部裝潢美輪美奐兼夠獨特，反而忽略了建築本身的「外在美」。

適逢這次旅程入住的酒店正好設在Space酒店對面，讓我有機會見識這間太空主題酒店外觀有多吸引及富美感，並非一般直上直落的長方形建築，而是運用了很多不同線條所構成，呈現凹凸有致的立體感，無論橫睇掂睇均充滿氣勢，並散發着科幻感覺。

其實泰國一直不乏予人驚喜的建築，例如曼谷最高的王權大京都大廈（King Power Mahanakhon），外觀像經歷過核戰般，顯得頽垣敗瓦、凹凸不平，據講建築師的構思是將泰國腐敗的一面展露出來……不論動機如何，獨特的外觀確是令人眼前一亮。

你可能會問，芭堤雅兩間酒店如此「面對面」，客房住客會否因「你眼望我眼」感到尷尬？不用擔心，事關Space酒店的客房全是海景房，面向另一幢酒店的那邊並不設有客房。

今次自己入住新酒店時也曾擔心會被遮擋景色，但入住後卻發現其坐擁了高居臨下欣賞Space酒店外觀的有利位置，實在是Amazing Thailand！

泰國的樓宇設計實在令人感到Amazing！

胡慧冲