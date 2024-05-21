尹詩沛姣溝蕭正楠　鄧伊婷比堅尼Look搶Fo

無綫劇集《神耆小子》昨晚一集中，尹詩沛忽然搶Fo，劇情講到她對蕭正楠（阿蕭）展開猛烈追求、並設局約會對方共進晚餐；平時多以「四眼馬尾」宅女造型示人的她，悉心打扮化濃妝和換上Bling Bling低胸連身裙，惟「大Red」Look嚇親對方，後來她更借酒意當街攬住阿蕭，更乘機嘟起「大Red唇」意圖啜爆他，阿蕭即時左閃右避，混亂間將令她倒地，場面搞笑。

對於尹詩沛今次於劇中飾演傻更更的魯姑娘，不少網民覺得她既單純又可愛，形象討好兼入屋，亦有網民指現實中的她是索女一名，今次收埋靚樣扮宅女，認真大犧牲。尹詩沛受訪時笑言：「唔覺得魯姑娘係一個醜角，佢係一個比較樸素、好簡單同埋好專一嘅女仔。」講到與阿蕭合作，她笑言：「同阿蕭拍嘢好衰㗎，佢份人好搞笑，但又成日忍唔住笑，所以因為忍笑搞到成日NG。」

而昨晚另一驚喜位是「宅男女神」鄧伊婷和《愛．回家之開心速遞》飾演Fanny的張盈悅客串。伊婷在劇中飾演天王嫂，盈悅則飾演天王嫂閨密，一場二人孖住到海邊拍廣告的口，伊婷以白色性感比堅尼上陣，盈悅則以粉色一件頭泳衣示人，伊婷大晒健美Nice Body，相反身形比較矮小的盈悅就像小妹妹一樣，兩人形成「極大反差萌」。